HABER

Tarihi "Rize Evi" açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2018 17:46 | Son Güncelleme

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Karaman: - "Rize'de 19. ve 20. yüzyılda evlerde kullanılmış eşyaları burada sergiliyoruz. Böylece insanlarımızın geçmişle bağlarının kopmamalarını sağlamaya çalışıyoruz"

RİZE (AA) - Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Karaman, "Rize'de 19. ve 20. yüzyılda evlerde kullanılmış olan eşyaları burada (Rize Evi) sergiliyoruz. Böylece insanlarımızın geçmişle bağlarının kopmamalarını sağlamaya çalışıyoruz." dedi.

Karaman, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi tarafından yaklaşık 113 taşınabilir etnografik eserin sergilendiği Tarihi "Rize Evi"nin açılışında yaptığı konuşmada, binanın, eski kaptan Osman Çilli'nin konağı olduğunu söyledi.

Konağı aslına uygun yeniden yaptıklarını belirten Karaman, "Konağın birinci katında Karadeniz ve Rize ile ilgili araştırmaları ve kitapları bulunduruyoruz. Bölge araştırmacılarına bir imkan sunuyoruz. İkinci katı ise etnografik müze olarak değerlendiriyoruz. Rize'de 19. ve 20. yüzyılda evlerde kullanılmış olan eşyaları burada sergiliyoruz. Böylece insanlarımızın geçmişle bağlarının kopmamalarını sağlamaya çalışıyoruz. "

Karaman, geçmişteki eşyaların yeni nesil tarafından bilinmesini arzu ettiklerini vurgulayarak, koleksiyon toplama işinin devam ettiğini ifade etti.

Bağışçıların getirdiği ürünleri sergilemeye devam edeceklerini aktaran Karaman, "Eşyaların yanında plakalarını da koyarak ne işe yaradığı ve hangi yüzyıla ait olduğunu sergiliyoruz. Aynı zamanda bir defterde bunları barındırıyoruz. Ziyaretçilerimiz bu defterde ne işe yaradıklarını ve fotoğraflarını da görmüş olacak." diye konuştu.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Doktor Öğretim Görevlisi Hatice Tuba Akdoğar Akbulut ise tarihi evi bir müze haline dönüştürmek için görevlendirildiğini anlattı.

Akbulut, yaklaşık iki yıllık emeğin karşılığında çalışmayı tamamladıklarını belirterek, "Bu tarihi evimizde kayıtlı 113 taşınabilir eserimiz var. Bağışlar devam etmekte. Rize'ye üniversitemiz adına bir Karadeniz kitaplığı ve etnografik müze kazandırdık. Bir koleksiyoner sertifikası da almaya hak kazandık." dedi.

- Konak

1939 yılında kaptan Osman Çilli tarafından yaptırılan konak, 2014 yılında Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi tarafından aslına uygun olarak yeniden inşa edildi.

2016 yılında "Tarihi Rize Evi" adı altında bünyesinde bir müze ve Karadeniz kitaplığı kurulmasına karar verildi.

Konak, ayrıca 2018 yılından itibaren Karadeniz Stratejik Araştırma ve Uygulama Merkezi binası olarak da hizmet veriyor.

PARTNERÜnlü diziye damga vuran sevişme sahnesi daha yayınlanmadan...Ünlü diziye damga vuran sevişme sahnesi daha yayınlanmadan...
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde AVM'de yangın!Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde AVM'de yangın!
Van Kapıköy Sınır Kapısı, Aralık'ta açılacakVan Kapıköy Sınır Kapısı, Aralık'ta açılacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rize Tarihi Rize Evi

En Çok Okunan Haberler

Hayattaki tek isim anlattı: Tabut açıldı, Atatürk'ün yüzünü gördüm...

Hayattaki tek isim anlattı: Tabut açıldı, Atatürk'ün yüzünü gördüm...

CHP'li Öztürk Yılmaz'dan parti yönetimine sert eleştiri

CHP'li Öztürk Yılmaz'dan parti yönetimine sert eleştiri

KOSGEB'den destek aldı, Avrupa'ya ısıtmalı mont sattı

KOSGEB'den destek aldı, Avrupa'ya ısıtmalı mont sattı

Oyunculuğu bırakan Özgü Namal eşek peyniri satacak

Oyunculuğu bırakan Özgü Namal eşek peyniri satacak

Düğün fotoğraflarını görünce büyük şok yaşamışlardı! Mahkemeden flaş karar

Düğün fotoğraflarını görünce büyük şok yaşamışlardı! Mahkemeden flaş karar

Ünlü doktor Salih Mertan intihar etti!

Ünlü doktor Salih Mertan intihar etti!

İlginizi Çekebilir

Hayattaki tek isim anlattı: Tabut açıldı, Atatürk'ün yüzünü gördüm...

Hayattaki tek isim anlattı: Tabut açıldı, Atatürk'ün yüzünü gördüm...

İbrahim Kalın Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı'na atandı

İbrahim Kalın Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı'na atandı

E-Devlet'ten 2 yeni hizmet! Herkesi ilgilendiriyor

E-Devlet'ten 2 yeni hizmet! Herkesi ilgilendiriyor

Tanıtım filminde Fethullah Gülen benzerliği başlarını yaktı

Tanıtım filminde Fethullah Gülen benzerliği başlarını yaktı

İşte AK Parti'nin masasındaki son anket! Çok çarpıcı sonuçlar

İşte AK Parti'nin masasındaki son anket! Çok çarpıcı sonuçlar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde AVM'de yangın!

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde AVM'de yangın!

AK Parti'li Karaaslan'dan 10 Kasım mesajı

AK Parti'li Karaaslan'dan 10 Kasım mesajı

TBMM Başkanı Yıldırım'dan 10 Kasım mesajı

TBMM Başkanı Yıldırım'dan 10 Kasım mesajı

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un ziyareti sırasında dikkat çeken an!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un ziyareti sırasında dikkat çeken an!

Anıtkabir'e gelmek için 500 kilometre pedal çevirdiler

Anıtkabir'e gelmek için 500 kilometre pedal çevirdiler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.