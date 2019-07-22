Tarihi Rum misafirhanesi, turizme kazandırılmayı bekliyor

NEVŞEHİR, (DHA) - NEVŞEHİR'in Ürgüp ilçesinde, Rumların yaşadığı dönemde kullanılan tüf kayalara oyulmuş tarihi misafirhane, turizme kazandırılmayı bekliyor.

Ürgüp'e bağlı Cemil Köyü'ne yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki dik yamaçta bulunan tüf kayalara oyulu misafirhane, 1880 ile 1910 yılları arasında bölgede yaşayan Rumlar tarafından kullanıldı. 2 odalı misafirhanenin duvarları, eskiden Mustafapaşa Köyü'nde yaşayan duvar resim sanatçısı Kostis Meletiadis tarafından yörede kullanılan saz, def ve keman gibi müzik aletlerinin yanı sıra kartal resimleriyle süslendi. Bölgede yaşayan Rumların misafirlerini ağırladıkları tarihi misafirhanenin duvarlarında bulunan resim ve yazılar, bölgenin 19 ve 20'inci yüzyıldaki sosyal ve kültürel yaşamından izler yansıtıyor. Tarihi misafirhane, 1924 yılındaki mübadelede Rumların bölgeden ayrılmasıyla kullanılmaz hale geldi.

Mustafapaşa köyündeki Kapadokya Kültür ve Sanat Müzesi'nin Genel Sanat Yönetmeni Serkan Paydak, tarihi Rum misafirhanesinin etkin bir şekilde korunarak turizme kazandırılması amacıyla geçen yıl girişimlere başladıklarını söyledi. Paydak, "19'uncu yüzyıl sonu ve 20'nci yüzyılın hemen başında yapılan, Rum duvar resim ve yazı sanatının en seçkin örneklerinin yer aldığı tüf kayaya oyulu misafirhanede yer alan değerlerin etkin bir şekilde korunması gerektiğine inanıyorum. Nevşehir Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu yetkilileri, bu kültürel eserin değerlendirme kapsamına alındığı şeklinde bilgi verdi" diye konuştu.

Yunanistan’ın Neo Sinasos köyünde yer alan Neo Sinasos Derneği eski Genel Sekreteri Despoina Bougioukmanov da, Kapadokya bölgesinde Türklerle iç içe yaşamış Rumların sanatsal anlamda ortaya koyduğu ender yapılardan biri olan bu tarihi misafirhanenin bölge turizmine ivme katacağına inandığını söyledi.