Tarihi Rum okulu yağmalandı (2)

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA: BİZE TAHSİS EDİLMEDİ

Konak Belediyesi, DHA'nın gündeme getirdiği Basmane'de bulunan Saint Jean Theologos Kız Rum Mektebi'nin yağmalanması haberi üzerine yazılı açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi:

"Bu tarihi yapının, korunması amacıyla 2012 yılında harekete geçmiş ve bir dilekçe düzenlemiştir. O dönem taşınmazın ait olduğu İl Özel İdareye başvurarak, yapının ilgili bakım, onarım ve düzenleme işlerinin yapılabilmesi için belediyeye tahsisini istemiştir. Bu tahsis ile bir semt merkezi oluşturularak bölgedeki yaşayanların hizmetine kamu yararına sunulması amaçlanmıştır. Bunun üzerine Özel İdare, tarihi yapı İsmetpaşa İlkokulu alanı içinde olduğu için, Milli Eğitim Müdürlüğü’nden görüş istemiştir. Milli Eğitim Müdürlüğü ise Konak Belediyesi’yle konunun görüşüldüğünü ve Cumhuriyet Eğitim Müzesi'nin onarımı karşılığında tarihi yapının tahsis edilmesinin planlandığını Özel İdare’ye bildirmiştir. Özel İdare de bu bilgiyi 2013 yılında Konak Belediyesi’ne aktarmış, ancak o dönem ve daha sonrasında belediyeye tahsis gerçekleşmemiştir."

İZMİR, (DHA)



