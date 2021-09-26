Tarihi Rumkale’de Uluslararası Su Sporları Festivali

Gaziantep’te düzenlenen 4’üncü Uluslararası Rumkale Su Sporları Festivali düzenlendi. İnanç ve kültür merkezlerinden olan Rumkale’de gerçekleşen festivalde birçok branşta yüzlerce sporcu kıyasıya yarıştı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Valiliği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Türkiye Yüzme Federasyonu İl Temsilciliği ve Türkiye Su Topu Federasyonu İl Temsilciliği işbirliğinde düzenlenen 4’üncü Rumkale Su Sporları Festivali gerçekleşti.

Fırat’ın incisi olarak adlandırılan tarihi Rumkale’nin kıyılarında gerçekleşen festivalde 286 sporcu açık su yüzmede, 600 sporcu dragon botta, 150 sporcu ise sutopu branşında derece için yarıştı. Festivalde su kayağı, jet ski, flyboard, wakeboard sporu yarışlarının yanı sıra milli sporcu Yaren Türk tarafından serbest dalış gösterileri yapıldı.

‘Ege’nin nasıl Bodrum’u varsa bizim de Fırat’ımız var’

Festivalde VOA Türkçe’ye konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Fırat nehri ve Rumkale’nin öneminde dikkat çekerek “Biz Gaziantep olarak lezzetin başkentiyiz. Şimdi sporun da başkenti olma noktasında hedefe doğru hızla ilerliyoruz. Kentimizde yüzme bilmeyen kalmasın diyerek başladığımız çalışmalar kapsamında çocuklarımız arasında taramalar yaparak hangi spor dalında daha yetenekli olduklarını tespit ettik. Bu kapsamdaki sürdürdüğümüz eğitimler sonucunda denizi olmayan kentimizden serbest dalış şampiyonu çıkardık. Bu tesis ve disiplinle gerçekleşti. Başarı tesadüf değildir, sistemli, disiplinli ve organize bir şekilde yapılan çalışmalar kişiyi başarıya götürür. Bu başarıların hepsi bizim için çok kıymetlidir. Ben her zaman diyorum ki; Ege’nin nasıl Bodrum’u varsa bizim de Fırat’ımız var. Yerin altında koca bir Roma ve Hitit dönemi var. Bunların hepsini yeniden canlandırarak hayata geçirecek ve bütün dünyayı Rumkale’ye, Zeugma’ya, Roma ve Hitit dönemine davet edeceğiz’’ diye konuştu.

‘Rumkale atmosferinde kürek çekmek çok güzeldi’

Festivale İstanbul’dan katılan dragon bot sporcusu Erdem Keser, Rumkale’de kürek çekmenin heyecanını yaşadığı için çok mutlu olduğunu ifade ederek “Buraya eşimle beraber yarışmaya geldik. Uzun yıllardır yarış yapıyoruz. Bu şekilde hem farklı şehirleri de görme fırsatı buluyoruz hem de yeni arkadaşlarla tanışıyoruz. Gaziantep de en sevdiğimiz konumlardan biri. Rumkale atmosferinde bu küreği çekmek çok güzeldi. Güzel de bir yarış çıkardık, her şey harika’’ dedi.

Rumkale eteklerinde Fırat Nehri’ne yaptığı dalış sonrası VOA Türkçe’ye konuşan Serbest Dalış Rekortmeni Milli Yüzücü Yaren Türk ise, “Rumkale birçok medeniyete ev sahipliği yapmış bir yer. Bir Gaziantepli olarak su sporlarının burada özenle yapılıyor olması gerçekten gurur verici. Ben en son 2019 yılında Rumkale festivaline katılmıştım, şimdi ise dalma fırsatı buldum. Organizasyonda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum’’ ifadelerini kullandı.

Festivale Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in yanı sıra Gaziantep Valisi Davut Gül, AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, Yavuzeli Belediye Başkanı Mustafa Kemal Sakaroğlu, Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın, Türkiye Sutopu Federasyonu Başkanı Vedat Akgün, protokol üyeleri ve birçok sporcu katıldı.

