HABER

Tarihi Rüstem Paşa Camii ilk günkü ihtişam ve estetiğine kavuştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2019 13:31 | Son Güncelleme

Tekirdağ’da, Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından 2017 yılında restorasyonuna başlanılan tarihi Rüstem Paşa Camii’nde, çalışmalar tamamlandı.Tarihi Rüstem Paşa Camii ‘Tamamlama ve Çevre Düzenlemesi Uygulama (Restorasyon)’ projesinde sona gelindi.

Tekirdağ’da, Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından 2017 yılında restorasyonuna başlanılan tarihi Rüstem Paşa Camii’nde, çalışmalar tamamlandı.
Tarihi Rüstem Paşa Camii ‘Tamamlama ve Çevre Düzenlemesi Uygulama (Restorasyon)’ projesinde sona gelindi. Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından 13 Kasım 2017 tarihinde başlatılan ve 17 Ekim 2019 tarihinde tamamlanan, proje bedeli 5 milyon 127 bin TL olan restorasyon çalışmaları sonrası, tarihi cami neredeyse ilk günkü ihtişam, estetik ve görkemine kavuştu.
Restorasyon projesi kapsamında, tarihi caminin yıpranan kurşun örtüsü yenilmesi, tüm duvarların enjeksiyonla sağlamlaştırılması, cami iç mekan araştırma raspası, mikroenjeksiyon ile güçlendirme ve tüm kalem işlerinin ihyasının yapılması, alçı kabartmalı bezemelerin tamamı temizlenmiş, sağlamlaştırılmış ve eksikler için kalıp alınıp yeniden dökülerek özgününe uygun olarak tamamlanması, cami iç mekan ahşap işleri ve onarım işlerinin tamamlanması, özgün ahşap kepenklerin ihyasının yapılması, minber külah araştırma raspası yapılması, tüm içliklerin onarılması, beton olan dışlıkların yeniden yapılması, pencere sövelerinin kötü durumda olanları değiştirilmesi, kırılmış olan minare şerefe korkuluklarının sökülerek yeniden yapılması, tüm minarede temizlik yapılması ve su itici sürülmesi, cephe kırık taşların değişimi, derz ve su itici yapılması, avizelerinin yenilenmesi, son cemaat sıva raspası, sıva, alçı korniş ve kalem işlerinin yapılması gibi çok detaylı restorasyon çalışmaları gerçekleştirildi.
Ayrıca, söz konusu caminin bahçe düzenlenmesi, kadın erkek tuvalet ve abdestliklerin yapılması, şadırvan temizliği, onarımı ve restorasyonu ve tüm avlu döşemelerinin ihyası ile birlikte çalışmalar titizlikle tamamlandı.

Restorasyon bedeli 5 milyon 127 bin TL
Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından 13 Kasım 2017 tarihinde başlatılan ve 17 Ekim 2019 tarihinde tamamlanan tarihi Rüstem Paşa Camii ‘Tamamlama ve Çevre Düzenlemesi Uygulama (Restorasyon)’ projesinin bütçesinin 5 milyon 127 bin TL olduğu belirtildi.

Tekirdağ Rüstem Paşa Camii tarihçesi
Yapının banisi, Osmanlı Devleti’nin 16.yy siyasi tarihinin önemli veziri azamlarından olan ve aynı zamanda Kanuni Sultan Süleyman’ın damadı olan Rüstem Paşa’dır. Rüstempaşa Camii ve beraberindeki yapılar topluluğu Ertuğrul Mahallesi’nde Mimar Sinan Caddesi üzerinde, denize hakim bir tepede 366 ada 2 parselde yer alır. Sadrazam Rüstem Paşa tarafından Mimar Sinan’a yaptırılan yapının inşasına 1547 yılında başlanmış 1553 yılında tamamlanmıştır. Medrese, kütüphane, hamam, kervansaray ve imaret bölümlerinden oluşan külliyenin günümüze cai, bedesten ve medrese duvarlarının bir kısmı ulaşabilmiştir.

PARTNER Akıllı, güçlü ve ateşli! Mesleğini duyan şoke oluyor Akıllı, güçlü ve ateşli! Mesleğini duyan şoke oluyor
Türk masalları derlenerek gelecek kuşaklara aktarılacakTürk masalları derlenerek gelecek kuşaklara aktarılacak
Kırıkkale Valisi'nden, Barış Pınarı gazisine ziyaretKırıkkale Valisi'nden, Barış Pınarı gazisine ziyaret
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sevgilisinin kucağına atladı! Dalga geçti

Sevgilisinin kucağına atladı! Dalga geçti

Hayat Bilgisi'nin Mennan'ı son haliyle şaşırttı!

Hayat Bilgisi'nin Mennan'ı son haliyle şaşırttı!

Pakistan'da yolcu treninde facia! Çok sayıda ölü var

Pakistan'da yolcu treninde facia! Çok sayıda ölü var

Milli Savunma Bakanı Akar: Her an her şey olabilir

Milli Savunma Bakanı Akar: Her an her şey olabilir

Bakanlık'tan yeni kanun taslağı: İstanbul Boğazı’nda yetki İBB’den alınacak

Bakanlık'tan yeni kanun taslağı: İstanbul Boğazı’nda yetki İBB’den alınacak

Türkiye'den Fransa'nın skandal kararına sert tepki!

Türkiye'den Fransa'nın skandal kararına sert tepki!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İBB'nin 'balık ekmek' kararı tartışma yarattı

İBB'nin 'balık ekmek' kararı tartışma yarattı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Kahreden haber! Bakanlık duyurdu

Kahreden haber! Bakanlık duyurdu

İstanbul'da deprem

İstanbul'da deprem

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Metin Feyzioğlu'ndan flaş açıklama: PKK devleti hayalini TSK 8 günde yerle bir etti

Feyzioğlu'ndan flaş açıklama: TSK 8 günde yerle bir etti

Son dakika: AYM'den İlker Başbuğ kararı

AYM'den İlker Başbuğ kararı

AYM 'Olağanüstü Hal Tedbirleri' ile ilgili 3 hükmü iptal etti

AYM'den OHAL kararı! 3 hüküm iptal edildi

Son dakika: Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'den F-35 açıklaması

Türkiye'den F-35 açıklaması

Yaşlı erkekleri evlilik vaadiyle dolandıran kadın yakalandı

Görüntüleri ortaya çıktı! Hedefinde yaşlı erkekler var

Trafikte yeni dönem! Çakar lamba kısıtlaması yarın başlıyor

Trafikte yeni dönem! Çakar lamba kısıtlaması yarın başlıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.