Tarihi Rüstem Paşa Camii'nin hatlarına, kadın eli değdi

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA) - TEKİRDAĞ'da, 1554 yılında, Sadrazam (Damat) Rüstem Paşa tarafından Mimar Sinan'a yaptırılan Rüstem Paşa Camii'nde, yaklaşık 2 yıldır restorasyon sürdürülüyor. Hat sanatçısı Çiğdem Serap Şimşek, restorasyon çalışmalarında camideki hat motiflerini yeniden canlandırıyor.

Tekirdağ'ın merkez Süleymanpaşa ilçesinde, yerli- yabancı turistlerin ilgisini çeken, 472 yıllık Rüstem Paşa Camii, 2 yıl önce Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca restorasyona alındı. Yakın zamanda düzenlenecek törenle yeniden ibadete açılacak caminin içindeki el yazması eserler, hat sanatçısı Çiğdem Serap Şimşek tarafından yeniden işleniyor. Rüstem Paşa Camii'nin Abdülmecit döneminde restorasyon gördüğünü belirten Şimşek, bugün ise kendi işçiliğiyle işlemelerin belirginleştiğini söyledi. Şimşek, "Ben 17 yıldır hat sanatı işleri yapıyorum. Alaylıyım, herhangi bir okul mezunu değilim. Vitray sanatını Süha hocadan, hat sanatını Mehmet hocamdan öğrendim. Diğer işlemleri de kendi becerilerimle geliştirdim. Şu anda da burada ekip arkadaşlarım var. Usta- çırak ilişkisi ile işlemeleri gün yüzüne çıkarıyoruz" dedi.

'İLK HATTATIN KİMLİĞİNİ GÜN YÜZÜNE ÇIKARDIK '

Camideki restorasyon çalışmalarında sona yaklaşıldığını belirten Çiğdem Serap Şimşek, "Edirne Selimiye Camii, yine Tekirdağ'daki tarihi Orta Cami, Gelibolu Mevlevihane restorasyonu, Sultan Reşat Türbesi, Kanuni Sultan Süleyman Türbesi ve Kapalıçarşı restorasyonlarında da görev aldım. Burada ilk önce mikro enjeksiyon ile duvar güçlendirmeleri yapıldı. Daha sonra vitray ve barak kayıtları tamamladık. Bazı işlemeler ve eserler zaman içinde boya ve sıva altında kalmıştı. Raspa yöntemi ile bunları ortaya çıkardık. Daha sonra da bu eserleri ihya ederek gün yüzüne çıkardık. Hat yazılarımız mevcuttu; ancak zamanla kaybolmaya yüz tutmuş hatları biz elden geçirerek, ilk hallerine döndürmeyi hedef aldık. Bu caminin ilk hattatı, Nişancı El Fakir Hasan'dır. Hz. Hüseyin yazan işlemenin altında imzası bulunuyor. Buradan ilk hattatın kimliğini gün yüzüne çıkarmış olduk" diye konuştu.