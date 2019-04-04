Tarihi saat kulesi, 113 yıldır ayakta

"Bunlardan biri de Kayseri'deki meydanda bulunan saat kulemiz. İnsanların o dönem zamanı öğrenebilecekleri şimdiki gibi kollarında ya da ceplerinde saat yokmuş ve bu nedenle saat kuleleri yapılması emredilmiş. Saat kulesi, 113 yıldır ilk günkü gibi çalışmaktadır. Son zamanlarında ise bakımlarını Saatçiler Odası olarak biz yapıyoruz"