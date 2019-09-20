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Tarihi Saat Kulesi, Alzheimer Günü için mor ışıkla aydınlatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2019 11:40 | Son Güncelleme

İZMİR'de, 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü dolayısıyla Konak Meydanı'ndaki tarihi Saat Kulesi, bu hastalığın rengi olarak kabul edilen mor ışıkla aydınlatıldı.

Tarihi Saat Kulesi, Alzheimer Günü için mor ışıkla aydınlatıldı

İZMİR, (DHA) - İZMİR'de, 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü dolayısıyla Konak Meydanı'ndaki tarihi Saat Kulesi, bu hastalığın rengi olarak kabul edilen mor ışıkla aydınlatıldı.
İzmir'de, Alzheimer hastalığına karşı toplumsal bilinç ve duyarlılığın artırılması amacıyla Büyükşehir Belediyesi'nce harekete geçildi. Konak Meydanı'ndaki tarihi Saat Kulesi, 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü dolayısıyla hastalığın rengi olarak kabul edilen mor ışıkla aydınlatıldı. Büyükşehir'in farkındalık çağrısına STK'lar, Ege Üniversitesi Hastanesi, 9 Eylül Üniversitesi Hastanesi ve Alzheimer Derneği tarafından da destek verildi.

FOTOĞRAFLI

Tarihi Saat Kulesi, Alzheimer Günü için mor ışıkla aydınlatıldı

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