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Tarihi şadırvana mermer kaplama büyük tepki çekti

09.08.2021 09:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adapazarı’nda tarihi Orhan Camii’nin avlusundaki taş işçiliği ile yapılan şadırvan, mermer ile kaplanmaya çalışıldı. Halkın tepki göstermesi üzerine mermerler sökülerek şadırvan eski haline getirildi.

Adapazarı şehir merkezinde bulunan ve kentin simge yapılarından biri olan Orhan Camisi, geçen yıl Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restore edildi. Tarihi 1300’lü yıllara dayanan, yıkılınca 1893-1894 yıllarında halkın yardımıyla aynı yere yapılan Orhan Camii’nin avlusunda taş işçiliği ile süslenen şadırvan bulunuyor. Şadırvan önceki gün mermerle kaplanmak istendi. Şadırvanın mermerle kaplanmaya başladığını gören vatandaşlar, duruma tepki gösterdi. Gelen şikayetlerin değerlendirilmesi üzerine, mermerler sökülerek şadırvan eski haline getirildi.

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DHA

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Adapazarı
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