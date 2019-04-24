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Tarihi Şahruh Köprüsü, turizme kazandırılmayı bekliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2019 12:28 | Son Güncelleme

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yayımladığı 13 görkemli köprü arasında yer alan 527 yıllık tarihi Şahruh Köprüsü, turizme kazandırılmayı bekliyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yayımladığı 13 görkemli köprü arasında yer alan 527 yıllık tarihi Şahruh Köprüsü, turizme kazandırılmayı bekliyor.
Kültür ve Turizm Bakanlığı, geçen 13 Ocak'ta 'kulturportali.gov.tr' adresinden, 'Tarihin Tanıkları Köprüler' başlığıyla Türkiye'nin görkemli köprülerini yayınladı.13 köprünün yer aldığı listede, Kayseri'deki Şahruh Köprüsü de yer aldı. Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesi Karaözü Mahallesi'nde bulunan köprü, 1492 yılında Dulkadiroğulları'nın son hükümdarı Alaüddevle Bozkurt Bey'in oğlu Şahruh Bey tarafından yaptırıldı. 1538 yılında Şahruh Beyin oğlu Mehmet Han tarafından onarılan köprü, 527 yılda çok sayıda medeniyete ev sahipliği yaptı. Daha sonra 1908, 1935, 1957 ve 1999 yıllarında onarım gören köprü, şu anda yaya ve taşıt trafiğine açık şekilde hizmet veriyor. Kayseri-Sivas arasındaki Orta Çağ yol güzergahında bulunan ve Kızılırmak üzerinde yer alan köprü, doğu-batı yönüne uzanıyor. 8 sivri kemerden oluşan tarihi köprünün uzunluğu 150, eni ise 6 metreden oluşuyor.
'BU YAPI ÇOK ESKİ TARİHLERE DAYANIYOR'
Tarihi köprü hakkında bilgi veren emekli öğretmen Vedat Tatar, Şahruh Köprüsü'nün tarihe iz düşen bir eser olduğunu belirterek, Şahruh, Kızılırmak'ın o zaman ki iklimsel dönemi düşünüldüğünde müthiş ve azgın suların olduğu yerdir. Eser olarak en görkemlisi bu köprüdür. Altındaki tosun burun dediğimiz sistemin altından mil çekildikçe kendi başına oturabilen ve kendini koruyabilen bir sistem ile yapılmış ki bu yapı çok eski tarihlere dayanır. Burada Sümer medeniyeti ve Hitit uygarlığının izlerini görebiliriz. Şahruh köprüsü, Kültepe Tabiat Varlıklarında kayıtlıdır dedi.
'KÖPRÜ 19 MAHALLEYE ULAŞIM SAĞLIYOR'
Karaözü Mahalle Muhtarı Muzaffer Özdemir ise, Şahruh Köprüsü'nü turizme kazandırmak istediklerini belirterek, Şahruh Köprüsünün zamanında kullanılan malzemelerle günümüze kadar gelmesi, başarılı ve sağlam bir yapı olduğunu gösteriyor. Köprümüzü 19 mahalle kullanıyor. Şu an bizim açımızdan bir bağlantı köprüsüdür. Burada küçük sallar veya botlarla da olsa gezintilerin yapılarak turizme katkı sunacağını düşünüyorum dedi.

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