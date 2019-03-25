Tarihi şahsiyetleri değerli taşlara işliyor

Çalıştay ve sergi açılışı için geldiği Kocaeli'de AA muhabirine açıklama yapan Kadirov, ressam olan dedesine özenerek çizim yapmaya başladığını söyledi.

Tasarladığı figürleri "negatif teknik" ile oyarak işlediği taşlarla yüzüklere aktaran Kadirov'un koleksiyonları Azerbaycan, Türkiye, İtalya ve İsveç'te gibi ülkelerde sergileniyor

Zamanla mesleğinde kendisini geliştiren genç tasarımcı, çalışmalarını 10 yıldır "yetenekli insanların bulunduğu dev bir havuz" olarak nitelendirdiği İstanbul'da sürdürüyor.

Daha sonra heykeltıraşlığa da merak sardığını anlatan Kadirov, "Küçük ebatta heykeller yapıyordum, sonradan bu çalışmaları kuyumculukla harmanladım. Azerbaycan'da çalışmalarımı değerlendiren bir gazeteci 'Yüzüklerin Michalengelo'su' benzetmesi yaptı." diye konuştu.

Kadirov, 10 yıl önce kuyumculuk sektörünü takip etmek amacıyla fuara katılmak üzere İstanbul'a geldiğini ve buraya yerleşme kararı aldığını, kadim kentin tarihi ve kültürel yapısının mesleğine olumlu katkı sağladığını aktararak, şöyle devam etti:

"Azerbaycan'dan böyle gelmemiştim. Çoğu şeyi bana İstanbul kattı. İstanbul kendimi geliştirmemde büyük rol oynadı. Burası adeta bir havuz gibi, yetenekli insanların çok olduğu bir şehir. Çok insan tanıdık, çok insandan faydalanabildik. İstanbul benim için bir fırsat oldu. İki kardeş ülke; dillerimiz aynı, kültürel olarak da çok yakınız."

Taşı "negatif teknik" ile oyarak figür çıkardığını dile getiren Kadirov, "Eski Roma'da kuyumcuların akik üzerine yaptığı negatif oymalarını gördüm. Bunu da Türkiye'de görme imkanı buldum. Deneme yanılma yöntemiyle istediğim figürleri oluşturabildiğimi keşfettim. Genelde anıtsal tarzda ürünler yapıyorum, Türk mitolojisini kullanıyorum. Atatürk, Şeyh Şamil, Fatih Sultan Mehmet, Hacı Zeynelabidin Tagiyev, Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan'ın annesi Sara Hatun gibi yaklaşık 30 tarihi şahısla ilgili tasarımım oldu." ifadelerini kullandı.