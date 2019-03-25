HABER

Tarihi şahsiyetleri değerli taşlara işliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2019 11:04 | Son Güncelleme

Çalışmalarında anıtsal tarza ağırlık veren Azeri tasarımcı Nijat Kadirov, Atatürk, Şeyh Şamil, Fatih Sultan Mehmet, Hacı Zeynelabidin Tagiyev, Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan'ın annesi Sara Hatun gibi yaklaşık 30 tarihi şahsiyetin figürünü yüzüğe işleyerek meraklıların beğenisine sunuyor - Tasarladığı figürleri "negatif teknik" ile oyarak işlediği taşlarla yüzüklere aktaran genç tasarımcının koleksiyonları Azerbaycan, Türkiye, İtalya ve İsveç'te gibi ülkelerde sergileniyor - Nijat Kadirov: - "Yaptığım işlerin evladiyelik statüde olmasını istiyorum. Bir kişi ürünü aldığı zaman çocuğuna bıraksın, nesilden nesle miras kalsın istiyorum. İnsanlar onu alırken geleceğe dönük, bir tarihi esere sahip olmuş gibi hissetsin istiyorum"

KOCAELİ (AA) - TAHİR TURAN EROĞLU - Çalışmalarında anıtsal tarza ağırlık veren Azeri tasarımcı Nijat Kadirov, Atatürk, Şeyh Şamil, Fatih Sultan Mehmet, Hacı Zeynelabidin Tagiyev, Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan'ın annesi Sara Hatun gibi yaklaşık 30 tarihi şahsiyetin figürünü yüzüğe işleyerek meraklılarıyla buluşturuyor.

Azerbaycan'ın Göyçay şehrinde doğan Kadirov, ressam dedesi sayesinde resim ve heykelle tanışarak 12 yaşında babasının çocukluk arkadaşının yanında kuyumculuğa başladı.

Zamanla mesleğinde kendisini geliştiren genç tasarımcı, çalışmalarını 10 yıldır "yetenekli insanların bulunduğu dev bir havuz" olarak nitelendirdiği İstanbul'da sürdürüyor.

Tasarladığı figürleri "negatif teknik" ile oyarak işlediği taşlarla yüzüklere aktaran Kadirov'un koleksiyonları Azerbaycan, Türkiye, İtalya ve İsveç'te gibi ülkelerde sergileniyor

- "Kadim kentin tarihi ve kültürel yapısı mesleğine olumlu katkı sağladı"

Çalıştay ve sergi açılışı için geldiği Kocaeli'de AA muhabirine açıklama yapan Kadirov, ressam olan dedesine özenerek çizim yapmaya başladığını söyledi.

Daha sonra heykeltıraşlığa da merak sardığını anlatan Kadirov, "Küçük ebatta heykeller yapıyordum, sonradan bu çalışmaları kuyumculukla harmanladım. Azerbaycan'da çalışmalarımı değerlendiren bir gazeteci 'Yüzüklerin Michalengelo'su' benzetmesi yaptı." diye konuştu.

Kadirov, 10 yıl önce kuyumculuk sektörünü takip etmek amacıyla fuara katılmak üzere İstanbul'a geldiğini ve buraya yerleşme kararı aldığını, kadim kentin tarihi ve kültürel yapısının mesleğine olumlu katkı sağladığını aktararak, şöyle devam etti:

"Azerbaycan'dan böyle gelmemiştim. Çoğu şeyi bana İstanbul kattı. İstanbul kendimi geliştirmemde büyük rol oynadı. Burası adeta bir havuz gibi, yetenekli insanların çok olduğu bir şehir. Çok insan tanıdık, çok insandan faydalanabildik. İstanbul benim için bir fırsat oldu. İki kardeş ülke; dillerimiz aynı, kültürel olarak da çok yakınız."

Taşı "negatif teknik" ile oyarak figür çıkardığını dile getiren Kadirov, "Eski Roma'da kuyumcuların akik üzerine yaptığı negatif oymalarını gördüm. Bunu da Türkiye'de görme imkanı buldum. Deneme yanılma yöntemiyle istediğim figürleri oluşturabildiğimi keşfettim. Genelde anıtsal tarzda ürünler yapıyorum, Türk mitolojisini kullanıyorum. Atatürk, Şeyh Şamil, Fatih Sultan Mehmet, Hacı Zeynelabidin Tagiyev, Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan'ın annesi Sara Hatun gibi yaklaşık 30 tarihi şahısla ilgili tasarımım oldu." ifadelerini kullandı.

- Değerli taş ve madenlerle tasarım

Elmas, safir, kuvars, firuze, yakut gibi değerli taş, gümüş, altın gibi değerli madenlerle çalıştığını belirten Kadirov, fiyatları 800 ila 8 bin dolar arasında değişen tasarım yaptığını kaydetti.

Kadirov, işlerine hayran olduğu tasarımcılar bulunduğunu dile getirerek, "Örnek aldığım kişi sayısı git gide artıyor. Hedefim; bu sektörde bir marka haline gelebilmek. Yaptığım işlerin evladiyelik statüde olmasını istiyorum. Bir kişi ürünü aldığı zaman çocuğuna bıraksın, nesilden nesle miras kalsın istiyorum. İnsanlar onu alırken geleceğe dönük, bir tarihi esere sahip olmuş gibi hissetsin istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Bazen bir yüzük üzerinde 1-1,5 ay çalıştığını anlatan Kadirov, "A'dan Z'ye el emeği var, tasarımından son noktaya kadar. Bir şeyden etkileniyorum, tarihi eser okuduğumda, bir kahramana rastladığımda aklıma takılıyor, araştırma yapıyorum. Bazen bir ay araştırma yapıp hakkındaki efsaneleri, türküleri dinliyorum, sonra ürün ortaya çıkıyor." diye konuştu.

Kadirov, her tasarımından en fazla 2 tane yaptığına aktararak, genellikle koleksiyonerler ve butik mücevher mağazalarıyla çalışmayı tercih ettiğini sözlerine ekledi.

Binlerce kişi akın etti! Müthiş görüntüler Binlerce kişi akın etti! Müthiş görüntüler
Ödemiş'te rahvan atlar yarıştıÖdemiş'te rahvan atlar yarıştı
Mamut Art Project ile heyecan verici programlar, hikayeler ve atölyeler geliyorMamut Art Project ile heyecan verici programlar, hikayeler ve atölyeler geliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Heykeltıraş negatif heykel Nijat Kadiroff ressam Takı Tasarım yüzük tasarımı Yüzüklerin Michalengelo'su

En Çok Okunan Haberler

Savcı düğmeye bastı! Çok sayıda ilde operasyon, onlarca gözaltı

Savcı düğmeye bastı! Çok sayıda ilde operasyon, onlarca gözaltı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına Mansur Yavaş'tan yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına Mansur Yavaş'tan yanıt

Otoyolda can pazarı: Çok sayıda yaralı var!

Otoyolda can pazarı: Çok sayıda yaralı var!

Tarihi okul kül oldu

Tarihi okul kül oldu

G.Saray için bomba iddia! 'Yok olacak'

G.Saray için bomba iddia! 'Yok olacak'

Merkez Bankası'ndan flaş açıklama

Merkez Bankası'ndan flaş açıklama

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Şırnak'tan acı haber: Şehit ve yaralılar var

Şırnak'tan acı haber: Şehit ve yaralılar var

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Bakan Selçuk: Birkaç hafta içerisinde açıklayacağız

Bakan Selçuk: Birkaç hafta içerisinde açıklayacağız

Eski milletvekili yazlığında ölü bulundu

Eski milletvekili yazlığında ölü bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Acı haber oradan gelmişti... Üs bölgesini kahramanca savundular

Silah arkadaşlarını şehit verdikleri üs bölgesini kahramanca savundular

Karları eriten güzellik

Karları eriten güzellik

Denizin ortasına dev vinç kuruldu

Denizin ortasına dev vinç kuruldu

Son dakika! İstanbul Güngören'de yangın

İstanbul'da korkutan yangın

Günlük burç yorumları 25 Mart Pazartesi (Mart ayı burç yorumları)

Günün burç yorumları

Türk polisiyle dalga geçti, bir hafta sonra yakayı ele verdi!

Türk polisiyle dalga geçti, bir hafta sonra yakayı ele verdi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.