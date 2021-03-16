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Tarihi Şamran Kanalı'ndan 2 ton 'çöp' toplandı

16.03.2021 19:20 | Son Güncelleme:
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Tarihi Şamran Kanalı'ndan 2 ton 'çöp' toplandı

Van’ın İpekyolu Belediyesi tarafından başlatılan çevre temizliği kapsamında tarihi Şamran Kanalı’nda yaklaşık 2 ton çöp toplandı.

Bahar aylarına girilmesi ile belediye ekipleri, çevre temizliği çalışması başlattı. Van'ın merkez İpekyolu ilçesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, cadde, mahalle ve sokaklardaki temizlik çalışmalarının yanı sıra göl ve dere yataklarında da çöp toplama çalışması yürütüyor.

2 TON ÇÖP TOPLANDI

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'ne bağlı 25 kişilik ekibin tarihi Şamran Kanalı’nda yaptığı çalışmalarda yaklaşık 2 ton çöp toplandı.

Ayrıca müdürlük personeli, farkındalık yaratmak için kapı kapı dolaşarak, ‘Derelerimiz ve Sahillerimiz Geleceğimizdir’, ‘Geleceğimize Sahip Çıkalım’, ‘Dereleri, Kanalları ve Sahilleri Temiz Tutalım’, ‘Van Gölü'nü Yaşatalım’ ve ‘Van Gölü Mavi Kalsın’ ibareli broşürler dağıtıp, çevredeki iş yeri ve ev sahiplerini de bilgilendirdi. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, çalışmaların bir hafta süreceği ve bu süre içerisinde İpekyolu ilçe sınırlarındaki tüm dere ve sahillerin temizliğinin yapılmasının planlandığını belirtildi.

UZUN YILLAR ÖNCE SU İÇİLİYORDU

Yapılan temizliğin kendilerini mutlu ettiğini söyleyen çevre sakinleri ise uzun yıllar önce Şamran Kanalı’ndan su içtiklerini, kanalın çok temiz ve berrak olduğunu, kanalda balıkların yaşadığını belirterek, herkesin bu tarihi kanallara sahip çıkmaları gerektiğine dikkat çekti.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Çevre Kirliliği Van
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