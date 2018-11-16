Tarihi Saraçoğlu Mahallesi'nde dönüşüm için ilk ihale 13 Aralık'ta

YILDIZ NEVİN GÜNDOĞMUŞ - Başkentin merkezi Kızılay'da yer alan ve Türkiye'nin ilk toplu konut projesi olma özelliği taşıyan tarihi Saraçoğlu Mahallesi'nin özüne sadık kalınarak yenilenmesini amaçlayan "Saraçoğlu Projesi" kapsamında arsa ihalesinin birinci oturumu 13 Aralık'ta yapılacak.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO) bünyesinde, Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan tarihi Saraçoğlu Mahallesi'nin geçmişine uygun olarak yenilenmesini hedefleyen "Saraçoğlu Projesi"nde ihale süreci başlıyor.

Bu kapsamda Emlak Konut GYO Ankara Çankaya Saraçoğlu Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi İhalesi'nin birinci oturumu 13 Aralık Perşembe günü saat 14.30'da yapılacak.

İhale, "açık ihale usulü" ile birinci oturumunda "ön yeterlik", ikinci oturumunda "pazarlık-açık artırma-kapalı zarf teklif alma" şeklinde iki oturum halinde, iki ayrı günde düzenlenecek.

Çankaya Namık Kemal/Yenişehir Mahallesi'nde bulunan ve 5 parsele ayrılan ihale konusu arsada, konut, ticaret ve turizm olmak üzere mülkiyet alanı toplamı 87 bin 4 metrekare, park alanı da 13 bin 153 metrekareden oluşacak.