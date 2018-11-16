HABER

Tarihi Saraçoğlu Mahallesi'nde dönüşüm için ilk ihale 13 Aralık'ta

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.11.2018 11:21 | Son Güncelleme

Türkiye'nin ilk toplu konut projesi olma özelliğini taşıyan tarihi Saraçoğlu Mahallesi'nin özüne sadık kalınarak yenilenmesini amaçlayan "Saraçoğlu Projesi" kapsamında arsa ihalesinin birinci oturumu 13 Aralık'ta yapılacak - Çankaya'da bulunan ve 5 parsele ayrılan ihale konusu arsada konut, ticaret ve turizm olmak üzere mülkiyet alanı toplamı 87 bin 4 metrekare, park alanı da 13 bin 153 metrekareden oluşacak - Milli mimarlık anlayışının önde gelen örneklerinden Saraçoğlu Mahallesi, geçmişine uygun olarak, geleneksel Türk evi temasında yapılacak ve anıt ağaçlar korunacak

YILDIZ NEVİN GÜNDOĞMUŞ - Başkentin merkezi Kızılay'da yer alan ve Türkiye'nin ilk toplu konut projesi olma özelliği taşıyan tarihi Saraçoğlu Mahallesi'nin özüne sadık kalınarak yenilenmesini amaçlayan "Saraçoğlu Projesi" kapsamında arsa ihalesinin birinci oturumu 13 Aralık'ta yapılacak.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO) bünyesinde, Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan tarihi Saraçoğlu Mahallesi'nin geçmişine uygun olarak yenilenmesini hedefleyen "Saraçoğlu Projesi"nde ihale süreci başlıyor.

Bu kapsamda Emlak Konut GYO Ankara Çankaya Saraçoğlu Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi İhalesi'nin birinci oturumu 13 Aralık Perşembe günü saat 14.30'da yapılacak.

İhale, "açık ihale usulü" ile birinci oturumunda "ön yeterlik", ikinci oturumunda "pazarlık-açık artırma-kapalı zarf teklif alma" şeklinde iki oturum halinde, iki ayrı günde düzenlenecek.

Çankaya Namık Kemal/Yenişehir Mahallesi'nde bulunan ve 5 parsele ayrılan ihale konusu arsada, konut, ticaret ve turizm olmak üzere mülkiyet alanı toplamı 87 bin 4 metrekare, park alanı da 13 bin 153 metrekareden oluşacak.

- Saraçoğlu Projesi'nde tescilli anıt ağaçlar korunacak

Geleneksel Türk evi kurgusuyla 1940'larda Emlak Bank tarafından Türkiye'nin ilk toplu konut uygulamalarından biri olarak ön plana çıkan yaklaşık 120 bin metrekarelik alanı kapsayan Saraçoğlu Mahallesi, içinde 435 lojmanın yanı sıra 250 tescilli anıt ağaç, okul, kütüphane, dükkanlar ve açık alanları barındırıyor.

1. Derece Kentsel Sit Alanı olarak ilan edilen ve milli mimarlık anlayışının önde gelen örneklerinden olan Saraçoğlu Mahallesi, geçmişine uygun olarak, "geleneksel Türk evi" temasında tasarlanacak.

Ayrıca proje kapsamında mahallenin tarihi dokusunu oluşturan tüm tescilli yapılar ve yarım asrı aşan anıt ağaçlar da korunacak.

Emlak Konut GYO tarafından Saraçoğlu Mahallesi'nde hayata geçirilecek projenin tanıtımı ve imza töreni 20 Mart 2018'de yapılmıştı.

Yeni iPad Pro Türkiye’de satışa sunuldu! İşte fiyatı...Yeni iPad Pro Türkiye’de satışa sunuldu! İşte fiyatı...
Gümüşhane'de klimalı duraklarGümüşhane'de klimalı duraklar
Bireysel silahlanma korkutuyorBireysel silahlanma korkutuyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO) Saraçoğlu mahallesi Saraçoğlu Projesi

En Çok Okunan Haberler

Çeçenistan lideri 5 yaşındaki rekortmen çocuğa araba hediye etti

Çeçenistan lideri 5 yaşındaki rekortmen çocuğa araba hediye etti

Samsun'da bekar evinde hayatlarının şokunu yaşadılar!

Samsun'da bekar evinde hayatlarının şokunu yaşadılar!

Patates ve soğanda zam yolda!

Patates ve soğanda zam yolda!

Cezaevindeki ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar'dan ilk fotoğraf!

Cezaevindeki ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar'dan ilk fotoğraf!

Lisede cinsel ilişki skandalı! Öğretmen, iki öğrencisiyle...

Lisede cinsel ilişki skandalı! Öğretmen, iki öğrencisiyle...

Kadir Mısıroğlu’nun kaçak restoranını yıkın önergesi!

Kadir Mısıroğlu’nun kaçak restoranını yıkın önergesi!

İlginizi Çekebilir

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan polislere 3600 ek gösterge müjdesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan polislere 3600 ek gösterge müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Taslak hazırlanıyor: En az 40 yıl ceza geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Taslak hazırlanıyor: En az 40 yıl ceza geliyor

Ünlü iş adamı Ali Rıza Gültekin Beşiktaş'ta öldürüldü

Ünlü iş adamı Ali Rıza Gültekin Beşiktaş'ta öldürüldü

KHK'lılar SGK ile anlaşmalı hastanelerde çalışabilecek

KHK'lılar SGK ile anlaşmalı hastanelerde çalışabilecek

Eski Genelkurmay İstihbarat Daire Başkanı İsmail Hakkı Pekin'den bomba sözler: 'Yeşil' yaşıyor!

Eski Genelkurmay İstihbarat Daire Başkanı İsmail Hakkı Pekin'den bomba sözler: 'Yeşil' yaşıyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Avcılar'da fabrikada yangın! Çok sayıda itfaiye sevk edildi

Son dakika! Avcılar'da fabrikada yangın! Çok sayıda itfaiye sevk edildi

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan Kadir Mısıroğlu açıklaması

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan Kadir Mısıroğlu açıklaması

8 arkadaşı şehit olan asker ile ilgili yürekleri dağlayan detay!

8 arkadaşı şehit olan asker ile ilgili yürekleri dağlayan detay!

Meteoroloji'den 6 il için kar uyarısı!

Meteoroloji'den 6 il için kar uyarısı!

AVM'deki Atatürk heykeline tepki: Kim bu adam?

AVM'deki Atatürk heykeline tepki: Kim bu adam?

Ankara'da gözaltı hareketliliği! Asker ve sivillere operasyon

Ankara'da gözaltı hareketliliği! Asker ve sivillere operasyon

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.