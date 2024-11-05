Tarihi seçimde bomba paniği: ABD'de ortalığı kan gölüne çevirecekti! Maske ve dron'la hazırlık yaptı, pagan ayini düzenledi

Dünyanın gözü kulağı ABD'de. Donald Trump ile Kamala Harris arasında kıran kırana geçen seçimin sonucu tüm dünya açısından önem taşıyor. Tam da bu süreçte ülkede büyük bir saldırının önüne geçildi. Dron ile test uçuşları yapıldı, dron'a patlayıcı bağlamalı plan hazırlandı ancak saldırganın planı suya düştü.

HEDEFİNDE ELEKTRİK DAĞITIM MERKEZİ VARDI

AA'nın aktardığına göre; Adalet Bakanlığı, eyalete bağlı Nashville kentinde bir elektrik dağıtım merkezine saldırı hazırlığında bulunan sağcı gruplarla bağlantısı olan 24 yaşındaki Skyler Philippi'nin yakalandığını duyurdu.

DRON'A PATLAYICI BAĞLAYIP SALDIRACAKTI

Başsavcı Merrick B. Garland, Philippi'nin insansız hava aracına C-4 patlayıcı bağlayarak saldırı yapmaya hazırlandığının belirlendiğini kaydetti.

"BU, KAOS TOHUMLARI EKMEK İSTEYENLERE BİR BAŞKA UYARI NİTELİĞİNDEDİR"

Garland, açıklamada, "Bu, ülkemizin kritik altyapısına saldırarak şiddet ve kaos tohumları ekmek isteyenlere bir başka uyarı niteliğindedir. Adalet Bakanlığı sizi bulacak, planınızı bozacak ve sizi sorumlu tutacaktır. FBI görevlilerine olağanüstü çalışmaları ve ülkemizi güvende tutmak için her gün yaptıkları çalışmalar için minnettarım." ifadelerini kullandı.

PAGAN AYİNİ DÜZENLEMİŞLER

Mahkeme belgelerine göre Philippi, bir FBI özel ajanı ile iletişim halinde olan gizli kaynaklarının yardımıyla boru tipi bomba ve drone yapmak için gerekli malzemeleri satın aldı. Cumartesi günü gizli kaynaklar, Philippi ile birlikte Nashville'deki bir otele gitti ve ve burada İskandinav duası etti, İskandinav tanrısı Odin hakkında konuşmayı da içeren bir İskandinav ayini gerçekleştirdi.

'ADOLF HITLER' DETAYI

Suç duyurusunda, neo-Nazilerin ve beyaz üstünlükçülerin bazen bir saldırı gerçekleştirmeden önce tanrılardan yardım istemek için bu tür ritüellere katıldıkları ve ayrıca Adolf Hitler'in pagan ve İskandinav geleneklerine ilgi duyduğu belirtildi.

DRON İLE TEST UÇUŞU YAPARKEN GÖRÜNTÜLENDİ

Federal savcılar, federal bir şikayette yer alan üstteki fotoğrafta Skyler Philippi'nin bir drone ile test uçuşu yaparken görüldüğünü belirtti.

Ayrıca fotoğrafta sağda yer alan Skyler Philippi'nin cumartesi günü saldırıyı gerçekleştirmek üzere otel odasından ayrılmadan önce FBI'ın iki gizli kaynağıyla fotoğraf çektirdiği kaydedildi.

GÜNLER SONRA HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

Philippi'nin 13 Kasım'da hakim karşısına çıkması bekleniyor.

ABD’DE BAŞKANLIK SEÇİMİ İÇİN 75 MİLYONDAN FAZLA SEÇMEN ERKEN OY KULLANDI

ABD’de bugün başlayan başkanlık seçimi dünyanın dört bir yanında merakla takip ediliyor. Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın Cumhuriyetçilerin adayı, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris’in ise Demokratların adayı olarak yarıştığı seçimler öncesinde 75 milyondan fazla seçmen erken oy kullandı.

Son anketler iki adayı da başa baş gösteriyor.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır