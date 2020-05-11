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  4. Tarihi şehirde koronavirüs sevinci! Girişler durdurulunca...

Tarihi şehirde koronavirüs sevinci! Girişler durdurulunca...

YAŞAM HABERLERİ  | 11.05.2020 09:49 | Son Güncelleme

Batman'ın Hasankey ilçesinde koronavirüse rastlanmadı. Bölgeye ziyaretçi kabul etmeyen Belediye Başkanı Abdulvahap Kusen, önlemler sayesinde antik kentte koronavirüs görülmediğini ifade etti. 'Çok çabuk bulaşan bir hastalık olduğu için de izolasyona önem verdik. Şimdiden yaklaşan Ramazan Bayramı için de uyarılarda bulunuyoruz.' diyen Kusen, kimsenin misafir kabul etmemesini istediklerini belitti.

Antik Hasankeyf'in Ilısu Barajı projesi kapsamında su altında kalmasıyla, ilçe sakinleri için Dicle Nehri kıyısında inşa edilen konutlarda yaşam, koronavirüs salgını ortaya çıkmasıyla başladı. 3 bin 500 nüfuslu yeni Hasankeyf'te koronavirüs salgınını önlemek amacıyla kaymakamlık ve belediye tarafından çalışmalar başlatıldı. Önlemler kapsamında ilçe halkına 'evde kal' çağrısı yapılarak, Ilısu Barajı altında kalan 12 bin yıllık Hasankeyf'i görmek için her gün bölgeye gelen yüzlerce turistin gelişinin engellenmesi ve uygulanan tedbirlerle koronavirüs vakasına rastlanılmadı.

Turistlerin gelişini engelleyerek ve alınan sıkı önlemler sayesinde ilçede koronavirüsün görülmediğini anlatan Hasankeyf Belediye Başkanı Abdulvahap Kusen, tarihi ilçeye şimdilik kimsenin gelmesini istemediklerini söyledi. Hasankeyf'in tamamıyla su altına kalmasının ardından her gün yüzlerce yerli ve yabancı turistin geldiğini anlatan Başkan Kusen, bu durumun koronavirüs salgınını yayabileceğinden dolayı turistlerin gelişini engellediklerini aktardı. Aldıkları tedbirlerin süreceğini söyleyen Başkan Kusen, "İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı kararları hayata geçirdik. Dışarıdan ziyaretçi kabul etmedik. Çok çabuk bulaşan bir hastalık olduğu için de izolasyona önem verdik. Şimdiden yaklaşan Ramazan Bayramı için de uyarılarda bulunuyoruz. Kimsenin misafir kabul etmemesini istiyoruz. Bayramı evlerinde geçirmeleri konusunda çağrılarımızı sürdürüyoruz. Amacımızın virüsün ilçemize girmemesidir" dedi. (DHA)

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