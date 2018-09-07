Tarihi şehrin baharat kokan çarşısı

MARDİN (AA) - HALİL İBRAHİM SİNCAR - Taşın oya gibi işlendiği evleri ve tarihi yapılarıyla ziyaretçilerine güzel bir atmosfer sunan Mardin'in simgelerinden Arasa Hanı, yaklaşık 6 asırdır ayakta duruyor.

Artuklu ilçesinde yaklaşık 600 yıl önce yapılan han, çeşitli dönemlerde sebze ve meyve hali olarak kullanıldı. Tarihi handa günümüzde baharat ve nostaljik eşyalar satılıyor.

Birçok uygarlığın izlerini bünyesinde barındıran şehirde baharat kokularıyla misafirlerini kendisine çeken han, yabancı turistlerin de uğrak yeri oluyor.

Handa baharat satan esnaf İbrahim Dibekoğlu AA muhabirine, Arasa Hanı'nın yaklaşık 600 yıllık bir geçmişinin bulunduğunu söyledi.

Hanın uzun süre meyve ve sebze hali olarak kullanıldığını belirten Dibekoğlu, "Handa ağırlıklı olarak baharat, hediyelik eşya ve antika ürünler satılıyor. Benim dükkanımda 70 yıldır baharat satılıyor. Doğunun en meşhur baharat ürünleri bu handa satılıyor. Mardin bölgesinde yetiştiği ve doğal olduğu için talep yüksek." dedi.

Esnaf Mehmet Gökçeoğlu da yurt içi ve yurt dışından gelen ziyaretçilerin handa satılan ürünlere ilgi gösterdiğini dile getirerek, "Arasa'nın 600 yıl geçmişi var. Köyden gelen ürünler burada satılırmış. Yaklaşık 100 yıldır baharat, tuz, sabun ürünleri satılıyor. İl dışından gelen talepleri de kargoyla ulaştırarak karşılıyoruz." diye konuştu.