Tarihi sikkeleri satamadan jandarmaya yakalandı

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, elinde bulunan tarihi eserleri piyasaya sürmeye çalışan şahsı Ümraniye’deki iş yerine düzenlediği operasyonla kaçmaya çalışırken kıskıvrak yakaladı. Aramalarda 877 adet bronz sikke ele geçirilirken, şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM ekipleri, Ümraniye’de bir şahsın elinde bulundurduğu tarihi eserleri piyasaya sürmeye çalıştığı bilgisini aldı. Yapılan araştırma ve fiziki takip neticesinde söz konusu tarihi eserlerin Ümraniye’de iş yeri çalıştıran E.A. isimli şahısta olduğu tespit edildi. Şüpheli E.A. ve iş yerini takibe alan jandarma ekipleri, aracıyla iş yerine gelen E.A.yı yakalamak için baskın düzenledi. Jandarma ekiplerini fark eden E.A. elinde çanta ile kaçmaya çalışırken kıskıvrak yakalandı. Jandarma ekipleri şahsın kaçırmaya çalıştığı çantadan çıkan poşetlerde ve iş yerinde 877 adet sikke ele geçirdi. E.A, cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltına alındı.