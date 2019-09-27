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Tarihi sikkeleri satamadan yakalandılar

YAŞAM HABERLERİ  | 27.09.2019 13:51 | Son Güncelleme

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ellerindeki tarihi eser niteliğindeki sikkeleri satmaya çalışan 3 kişiyi suçüstü yakaladı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ellerindeki tarihi eser niteliğindeki sikkeleri satmaya çalışan 3 kişiyi suçüstü yakaladı. Şahıslar hakkında işlem yapılırken sikkelere ise el konuldu.
Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, P.S, C.P. ve O.G. isimli 3 kişinin ellerindeki tarihi eser niteliğindeki sikkeleri satacağı önünde ihbar aldı. İhbarı değerlendiren ekipler, şahıslara suçüstü yapmak için çalışmalara başladı. Merkez Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi’nde sikkeleri satmak isteyen 3 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yapılarak yakalandı. Şahısların üzerinden bin 496 tane sikke ele geçirildi. Sikkelere el konulurken 3 şüpheli hakkında ise işlem yapıldı.

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