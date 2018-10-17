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Tarihi sinagog kültür sanata ev sahipliği yapacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2018 19:19 | Son Güncelleme

Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda 17. yüzyılda inşa edilen Portekiz Sinagogu, restorasyon çalışmalarının ardından EGİAD Sosyal Kültürel Etkinlik Merkezi olarak hizmete açıldı

İZMİR (AA) - Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda bulunan ve İzmir Musevi Camaati Vakfı'nın işbirliği ile Ege Genç İşadamları Derneği (EGİAD) tarafından restore edilen Portekiz Sinagogu, kültür sanat merkezi olarak hizmete açıldı.

Türkiye Yahudi Topluluğu Başkanı İzak İbrahimzadeh, EGİAD Sosyal Kültürel Etkinlik Merkezi'nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, 1630'lu yıllarda inşa edilen sinagogda yıllar boyu Tevrat'ın okunduğunu hatırlattı.

İbrahimzadeh, EGİAD ile yapılan 20 yıllık protokolle sinagogun sosyal kültürel etkinliklere tahsis edildiğini ve ruhuna uygun etkinliklere ev sahipliği yapacağını kaydetti.

İzmir Musevi Cemaati Vakfı Başkanı Sami Azar da Portekiz'den kaçan Yahudilerin kurduğu sinagogun, birçok ilklere ev sahipliği yaptığını, Sabetay Sevi'nin burada Mesihlik iddiasında bulunduğunu ve ilk kez bir kadının kürsüye çıkarak Tevrat okuduğunu kaydetti.

Azar, sinagogun kültür sanat merkezi olarak düzenlendiğini kaydederek, "EGİAD 1 ay boyunca merkezi cemaatin kültürel etkinliklerine tahsis edecek." dedi.

EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Buğra İlter ise İzmir'in tarihi alanı ve Kemeraltı bölgesine hareket kazandırmak amacı ve sosyal sorumluluk bilinciyle hareket ettiklerini söyledi.

İlter, "Amacımız bu yapının sadece EGİAD ve üyelerine değil, İzmir'deki tüm sivil toplum kuruluşları, şirket, oda ve kurumların, sosyal ve kültürel etkinlikleri ile iş toplantıları için ev sahipliği yapmasıdır. Bu yapı yaşadıkça ve şehrin tüm paydaşları tarafından kullanımı arttıkça yaptığımız proje amacına ulaşmış olacak ve tarihi alanın hareketlenmesine katkı sağlayacaktır." şeklinde konuştu.

İlter, Smyrna Agorası'nın batısında Havra Sokağı yakınında yer alan Portekiz Sinagogu'nun, restorasyon sürecinin 2015'ten bu yana süregelen bir zamanı kapsadığını ifade ederek, şu bilgileri verdi:

"Dernek olarak Musevi Cemaati, Dışişleri Bakanlığı ve Kültür ve Tabiat Varlıkları Kurulu izin süreçleriyle 3 yıllık bir çalışma gerçekleştirdik. 1976 yılında geçirdiği yangın sonrasında uzun süre depo olarak kullanılan sinagog, donatılarının büyük bir kısmını yitirmişti. Yapının iç plan düzeni neredeyse tamamen yok olmuş ve değiştirilmişti. Restorasyon çalışmalarını yaparken, EGİAD Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Merkezi olarak kullanılacak yapının özgün değerine kavuşması amaçlandı. Kentimize katma değer sağlayacak bir proje olduğunu düşünüyoruz. EGİAD'ın Kemeraltı'na adım atmış olması; STK'lerin veya birçok özel yatırımcının bu bölgedeki yapıları ve eseri ayağa kaldırmak üzere harekete geçebileceğini gösteriyor."

Merkez, toplantı, sunum, eğitim, kurul ve etkinlik toplantıları, girişimcilik ekosistemi ile ilgili aktiviteler ve sergilere ev sahipliği yapacak.

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Anahtar Kelimeler:
EGİAD İzak İbrahimzadeh Portekiz Sinagogu

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