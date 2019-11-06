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Tarihi sinema salonu arşiviyle birlikte kül oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2019 17:48 | Son Güncelleme

MARDİN'de bir dönem İstiklal Mahkemeleri binası olarak da kullanılan 300 yıllık tarihi bina çıkan yangında küle döndü.

Nezir GÜNEŞ- Mehmet Ali DİNLER/MARDİN, (DHA)- MARDİN'de bir dönem İstiklal Mahkemeleri binası olarak da kullanılan 300 yıllık tarihi bina çıkan yangında küle döndü. Koruma altındaki binada bulunan sinema salonu ve 290 filmin bulunduğu 50 yıllık arşiv de yangınla yok oldu.

Mardin'in tarihi Cumhuriyet Çarşısı'nda bulunan 3 katlı tarihi binada dün gece henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Bir dönem İstiklal Mahkemeleri binası olarak da kullanılan 300 yıllık yapı, alevler içinde kaldı İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangını güçlükle kontrol altına aldı.

Yangında, tarihi binada bulunan sinema salonu ile 290 filmin bulunduğu 50 yıllık arşiv, sinema gösteriminde kullanılan makine ve sinevizyon cihazları küle döndü. Ahşapla ayrılan bölümleri yıkılan binanın bitişiğinde bulunan petshop'taki bazı hayvanlar da öldü.

Bina sahibi ve sinema işletmecisi Mahsum İlhan, 300 yıllık tescilli binada çıkan yangının binayı kullanılamaz hale getirdiğini söyledi. İlhan, "Sinema arşivimizin kül oldu. Maalesef iki kat yıkıldı. Yangında 300 yıllık tarih yok oldu. Buraya bir çivi çakmak için bile birçok yerden izin almamız lazım. Devletin bize el uzatmasını bekliyoruz" dedi.

Türkiye'de nadir bulunan yerli ve yabancı 290 filmin yanmasından büyük üzüntü duyduğunu belirten İlhan, "Afişler, fragmanlar, arşivlik filmlerin hepsi gitti. Türkiye'nin hiçbir yerinde olmayan arşiv vardı. Hepsi yandı" diye konuştu.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için başlatılan inceleme sürüyor.

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