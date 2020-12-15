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Tarihi sinema yangında küle döndü

15.12.2020 11:25 | Son Güncelleme:
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Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki kullanılmayan tarihi sinema, çıkan yangın sonucu küle döndü.Alınan bilgiye göre, Fidanlık Mahallesi, Kanatlı Caddesi üzerinde bulunan ilçenin ilk aynalı sineması olan tarihi Süs Sinemasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki kullanılmayan tarihi sinema, çıkan yangın sonucu küle döndü.
Alınan bilgiye göre, Fidanlık Mahallesi, Kanatlı Caddesi üzerinde bulunan ilçenin ilk aynalı sineması olan tarihi Süs Sinemasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredeki esnaf, tarihi binadan çıkan dumanları fark edince itfaiyeyi aradı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Kısa sürede söndürülen yangında tarihi sinemadaki eşyalar kullanılamaz hale geldi.
Çevre esnafından Yusuf Akan, iş yerinde otururken yangının çıktığını fark edince itfaiyeyi aradıklarını anlattı. Akan, tarihi sinemanın uzun yıllar kullanılmadığını belirtti.
Yangının çıkış nedeninin araştırıldığı bildirildi.

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