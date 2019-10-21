SİNOP (AA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı AB Projeleri Koordinatörü Hale Ural, Tarihi Sinop Cezaevi'nin restorasyon uygulamasının 24 ay sürecek olan ikinci aşamasının aralık ayında başlayacağını belirtti. Sinop Kültür ve Sanat Merkezi'ndeki Tarihi Sinop Cezaevi Kültürel Miras Restorasyon Projesi'yle ilgili bilgilendirme toplantısına katılan Ural, proje için 7 milyon 500 bin avrosu AB katkısı, 1 milyon 500 bin avrosu Kültür ve Turizm Bakanlığınca karşılanmak üzere toplam 9 milyon avro hibe kredisi olduğunu söyledi. Tarihi cezaeviyle ilgili etkileşim alanı, alan yönetimi planının hazırlanması amacıyla ilk aşamanın 2016 yılında tamamlandığını, bu aşamada, Sinop Tarihi Cezaevi ve çevresi alan yönetim planının hazırlandığını aktaran Ural, fonksiyonlandırma projelerinin çiziminin yapıldığı ve ilgili kurulca onaylandığını, restorasyon ihale şartnamesinin hazırlandığını ve tasarım, kültürel miras eğitimlerinin uygulamalı olarak gerçekleştirildiğini aktardı. "Tarihi cezaevinin restorasyon uygulamasının 24 ay sürecek ikinci aşaması 2019 yılı Aralık ayında başlayacak." diyen Ural, şu bilgileri paylaştı:

"Bakanlığımızın çalışmalarıyla Merkezi Finans ve İhale Birimi tarafından Tarihi Sinop Cezaevi'nin restorasyon ihalesinin uluslararasına açık olarak duyurusu yapıldı. Şu anda uluslararası ihalesinin tamamlanma süreci başlıyor. Aralık ayı içinde de uygulaması başlayacak. İki yıl proje süresi var. Bu süre sonunda da alan yönetimi daha önceki aşamada hazırlanan planın uygulamaya konulması beklenecek. Bu kapsamda Tarihi Sinop Cezaevi, içinde bir kültür merkezi, ticari alanlar, konferans, eğitim ve gösteri alanlarından oluşan kompleks alanlarından meydana gelecek. Alan yönetimi kentte ziyarete gelenlerin ve orada çalışan herkesin ihtiyaçlarını dengeli bir şekilde karşılayacak." - "Sinop’un tarihi, kültürel mirasını hep birlikte canlandırmamız lazım" AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş ise Tarihi Sinop Cezaevi Kültürel Miras Restorasyon Projesi kapsamında Sinop'un geleceğine dair ciddi bir katkı ve iradenin ortaya konulduğuna işaret etti. Maviş, şunları kaydetti: "Bu gelişmeyi de çok önemli görüyorum. Birçok medeniyetin beşiği olan Sinop, taşıdığı bu mirasla dünya şehirleri arasına girebileceği bir potansiyele sahip. Bu kente hep beraber sahip çıkarak bizden sonrakilere de bize miras bırakıldığı gibi daha güçlü bir şekilde bırakmak istiyoruz. Öncelikle Sinop'un tarihi, kültürel mirasını hep birlikte canlandırmamız lazım. Sinop'un surlarını, Tarihi Sinop Cezaevi'ni, geçmişe baktığımızda bunların bize miras olarak bırakılmasına rağmen iyi korunamadığı, dolayısıyla Sinop açısından bir zenginlik üretecek şekilde bugünlere taşınamadığını görüyoruz. Bu aslında hazinenin içinde yaşayıp da hazinenin kıymetini bilmemek gibi bir durum. Sinop'ta herkesin bu konuyu sahiplenmesi ve desteklemesi lazım. Yani kentin paydaşlarıyla bir araya gelerek hep birlikte meselelere sahip çıkarak kenti geleceğe taşımalıyız. Bu konuda bizim de üzerimize düşen görev ne ise onu yerine getirmeye ve desteklemeye hazırız."