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Tarihi Sinop Cezaevi'nde restorasyon çalışmaları başlayacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.10.2019 18:39 | Son Güncelleme

AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş: - "Kasım veya aralık ayında restorasyon uygulamasına başlanacak"

SİNOP (AA) - AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, tarihi Sinop Cezaevi'nin restorasyon uygulamasına kasım veya aralık ayında başlanacağını bildirdi.

Maviş, yaptığı açıklamada, tarihi cezaevinin restorasyonu için Dışişleri ile Kültür ve Turizm Bakanlığı nezdinde gerçekleştirdikleri girişimler sonucu AB hibe fonlarından 5 milyon avroluk bütçenin karşılandığını belirtti.

Uzun zamandır çok yakından ve ısrarlı bir şekilde takip ettiği çalışmada son aşamaya gelindiğini aktaran Maviş, Sinop tarihi cezaevi restorasyonunun müşavirlik bileşeninin ilk aşama ihale değerlendirilmesinin tamamlandığını, yükümlülük şartlarını taşıyan 8 firmanın teklif vermeye hak kazandığını kaydetti.

Söz konusu firmalar arasında kazanacak teklifin belirleneceği son aşama değerlendirmesinin de başladığını, gerekli değerlendirmelerden sonra kısa süre içerisinde restorasyon işinin sözleşmeye bağlanacağını ifade eden Maviş, projenin restorasyon bileşeni için ihale ön duyurusunun yapıldığını, şartnamelerin Merkezi Finans ve İhale Birimince onaylanmasından sonra AB Türkiye Delegasyonu tarafından da incelenip kabul edildiğini açıkladı.

Maviş, "2019 yılının Kasım veya Aralık aylarında restorasyon uygulamasına başlanacağı" müjdesini vererek, inşaat, restorasyon, müşavirlik, kültür, sanat, kültürel miras gibi hibe sözleşmesine bağlanacak teknik konuların Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile koordinasyon halinde yürütüldüğünü ifade etti.

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AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş Hibe sinop Sinop Tarihi Cezaevi Restorasyonu

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