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  4. Tarihi Siyavuşpaşa Köşkü’ne yoğun ilgi

Tarihi Siyavuşpaşa Köşkü’ne yoğun ilgi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.01.2020 15:37 | Son Güncelleme

Bahçelievler’de uzun yıllar atıl durumda kalan ve geçtiğimiz yıl restorasyonu tamamlanarak Bahçelievler Belediyesi’ne tahsis edilerek eski ihtişamına kavuşan 4,5 asırlık Sivayuspaşa Köşkü’ne ilçe halkı yoğun ilgi gösteriyor.

Bahçelievler’de uzun yıllar atıl durumda kalan ve geçtiğimiz yıl restorasyonu tamamlanarak Bahçelievler Belediyesi’ne tahsis edilerek eski ihtişamına kavuşan 4,5 asırlık Sivayuspaşa Köşkü’ne ilçe halkı yoğun ilgi gösteriyor. İlçedeki en bilinen tarihi yapı olan köşk, Bahçelievler Belediyesince sanat galerisi ve butik sanat atölyesi olarak kullanılıyor.
Mimar Sinan tarafından 1571 yılında yapıldığı tahmin edilen Sivayuşpaşa Köşkü, 2005 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca Bahçelievler Belediyesine tahsis edilerek bakımsızlığı nedeniyle de restore edilmesine karar verildi. Aslına uygun projesi Bahçelievler Belediyesi tarafından hazırlan köşkün restorasyonuna 2016 yılında başlandı. İstanbul Valiliğince restorasyonu tamamlanarak tamamen Bahçelievler Belediyesine devredilen Siyavuşpaşa Köşkü, geçtiğimiz aylarda sanat galerisi ve atölyesi olarak hizmete açıldı.

“Tarihimize sahip çıkalım”
Restorasyon sonrası köşkün yeni işlevi hakkında açıklama yapan Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, “Ülkemizde tarihi yapıları ne yazık ki hak ettiği kadar korumuyor ve önemsemiyoruz. Ya duvarlarına yazılar yazıyor, ya sağına soluna tarihi dokusunu bozacak başka bir şey inşa ediyor, ya da restorasyonu yapılırken aslından çok farklı bir yapı ortaya çıkarabiliyoruz. İstanbul’daki bilinen ünlü tarihi köşkler arasında da yer alan ve ilçemizin simgelerinden olan Sivayuşpaşa Köşkü’nün önceki hali içler acısıydı. Bu görüntüler ne tarihimize ne de bize yakışıyordu. Millet olarak tarihimize sahip çıkmamız gerekiyor. Yaklaşık 10 yıl devam eden süreç sonrasında kaderine terk edilen köşkümüzü aslına uygun proje hazırlayarak restore edilmesini sağladık. 448 yıllık Tarihi Köşkü, geçtiğimiz aylarda butik sanat atölyesi olarak halkın hizmetine açtık. Tarihi bir yapı olduğu için köşkün dokusuna uygun çalışmalar yapmaya çalışıyoruz. Bu güne kadar açtığımız fotoğraf, hat-tezhip ve resim sergilerini gezen sanatsever komşularımız, aynı zamanda yıllardır kapalı kalan tarihi köşkümüzün içerisini görme fırsatı buluyor” diye konuştu.

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