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Tarihi su değirmeni 100 yıldır dönüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2019 09:35 | Son Güncelleme

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde bulunan su değirmeni, gelişen teknolojiye geçen zamana rağmen bir asırdır dönmeye devam ediyor.

Tarihi su değirmeni 100 yıldır dönüyor

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA) - HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde bulunan su değirmeni, gelişen teknolojiye geçen zamana rağmen bir asırdır dönmeye devam ediyor.
Yüksekova ilçesine bağlı Bağdaş Köyü'ndeki su değirmeni babadan oğula, nesilden nesile bir asırdır çalışıyor. 3 kuşaktır değirmeni işleten Cengiz Aslan, günde 30 teneke buğdayın öğütüldüğü değirmenin çevre köylere de hizmet verdiğini söyledi. Değirmenin dedesinden babasına, ondan da kendisine kaldığını anlatan Aslan, "Çok fazla değişiklik yapmadan, derme çatma su kanallarıyla değirmeni yaşatmaya çalışıyoruz. Dedemden kalma bir değirmen. Dedem vefat edince, babam devam etmiş. Ben de bu mesleği küçük yaşta babamdan öğrendim. Günde yaklaşık 20 ile 30 teneke un çıkarıyoruz. Bu bölgede vatandaş su unu çok tercih ediyor. Özellikle çevre köylerden gelenler buğdaylarını burada öğüterek un elde ediliyor" dedi.
Köy Muhtarı Abdulcelil Çelik ise, bir asırdır değirmenin döndüğünü belirterek, "Köyümüz ile Yüksekova'daki birçok köy biçtikleri buğdaylarını bu değirmene getiriyorlar. Çünkü su değirmenindeki unun tadı farklıdır. Eskiden çok buğday ekiyorduk. Bu yıl 29 teneke buğday hasadı yaptım. Bugün de 4 tenekesini eşek sırtında değirmene getirdim. 100 yıldan fazladır bu değirmen çalışıyor" diye konuştu.

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Tarihi su değirmeni 100 yıldır dönüyorTarihi su değirmeni 100 yıldır dönüyorTarihi su değirmeni 100 yıldır dönüyorTarihi su değirmeni 100 yıldır dönüyor

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