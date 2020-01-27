HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Tarihi su değirmeni 300 yıldır dönüyor

Tarihi su değirmeni 300 yıldır dönüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.01.2020 10:11 | Son Güncelleme

Bartın?ın Kayadibikavlak köyündeki su değirmeni, yaklaşık 300 yıldır dönüyor.

Bartın?ın Kayadibikavlak köyündeki su değirmeni, yaklaşık 300 yıldır dönüyor. Metin Barış (47), eşi Melahat Barış (45) ile birlikte yıllardır değirmende buğday öğütüyor.
Kayadibikavlak köyündeki su değirmeni babadan oğula 3 asırdır çalışıyor. 10 yıl önceye kadar 6 değirmenin bulunduğu köyde sadece Barış ailesinin çalıştırdığı su değirmeni kaldı. Küre Dağları Milli Parkı'nın zirvelerinden gelen buz gibi suyun ark yöntemiyle çarklara vuran su sayesinde mısır, buğday, arpa ve yulaf öğütülüyor. 2 çocuğu olan ve mesleği kasaplık olan Metin Barış, eşi Melahat Barış ile birlikte çevre köylerden ilçelerden gelen ürünleri öğütüp, köylülere teslim ediyor. Metin Barış, ahırında baktığı 10 büyükbaşın da yem ihtiyacını değirmende üretiyor. Metin Barış, ata yadigarı değirmenin tescillenmesi için gereken yerlere başvurular yaptı.
'BU TARİHİ AYAKTA TUTMAYA ÇALIŞIYORUZ'
Metin Barış atalarından kalan mirası yaşatmaya çalıştığını belirterek, şunları söyledi:
"Dedemden kalma değirmen işini yapıyoruz. Benim gerçek mesleğim kasaplık ama eşimle birlikte bu tarihi ayakta tutmaya çalışıyoruz. Aynı anda tarım ve hayvancılıkla uğraşıyoruz. Şu anda değirmenimizde kendimiz ekip biçtiğimiz ürünler ile civar köylerden ilçelerden ve illerden gelen mahsulleri burada öğütüyoruz. Bizim buradaki amacımız bu değirmen kültürünü devam ettirmek istiyoruz. Bazen çok zorluklarla karşılaşıyoruz. Değirmenimizin yanındaki dere zaman zaman taşarken, bize su taşıyan kanallar da tıkanıyor, ayrıca sel suları yükselince değirmenimiz sular altında kalıyor. 10 yıl önce bu bölgede 6- 7 eski değirmen vardı, ancak yaşlılar ölünce yeni nesil bu işi yapmadı. Ama biz tek olarak devam ediyoruz. Artık su değirmenleri teknolojiye yenildi. Her geçen gün yeni makineler çıkıyor. Bu mesleğin bitmemesi için bende oğluma alıştırdım. Nasıl dedemden babama babamdan bana geçtiyse inşallah oğlumda bunu sürdürecek diye umut ediyorum."
Melahat Barış ise "Değirmeni çalıştırmak zor oluyor. Bakımları zor oluyor, eşimle birlikte yapmaya çalışıyoruz. Buradan vaktim kalırsa ev işlerine ve hayvanlarımıza bakıyorum. Biz de bütün zorluklara rağmen bu kültürü yaşatacağız. İnşallah çocuklarımızda bunu devam ettirir" diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
FETÖ'nün 'mahremlerine' operasyon!FETÖ'nün 'mahremlerine' operasyon!
Esad ve Rus uçakları yine İdlib’i vurdu : 4 ölüEsad ve Rus uçakları yine İdlib’i vurdu : 4 ölü
MPV nedir? MPV düşüklüğü ve MPV yüksekliği ne anlama gelir, neden olur? MPV nedir? MPV düşüklüğü ve MPV yüksekliği ne anlama gelir, neden olur?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

NBA'in efsane ismi hayatını kaybetti

NBA'in efsane ismi hayatını kaybetti

Acun Ilıcalı’dan canlı yayında yardım kampanyası! Elazığ için rekor bağış!

Acun Ilıcalı’dan canlı yayında yardım kampanyası! Elazığ için rekor bağış!

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'ne füzeli saldırı

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'ne füzeli saldırı

Korkulan oluyor! Sayı yükseldi: 80 ölü, 2744 hasta

Korkulan oluyor! Sayı yükseldi: 80 ölü, 2744 hasta

Bakan Soylu'dan önemli açıklamalar

Bakan Soylu'dan önemli açıklamalar

Canlı yayında sessizlik anları! 'İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz...'

Canlı yayında sessizlik anları! 'İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz...'

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Malatya'da bir deprem daha

Malatya'da bir deprem daha

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Deprem sonrası yaptıkları şaşkına çevirdi

Deprem sonrası yaptıkları şaşkına çevirdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Drift yapan ambulans şoförü büyük tepki çekmişti! Yeni gelişme

Drift yapan ambulans şoförü büyük tepki çekmişti! Yeni gelişme

İstanbul merkezli FETÖ operasyonunda 14 gözaltı

FETÖ'nün 'mahremlerine' operasyon!

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan deprem açıklaması: Rehberler destek için bölgede

Diyanet'ten deprem açıklaması: Manevi rehberlerimiz bölgede

Riva açıklarında erkek cesedi bulundu! 10 Ocak'ta kaybolan balıkçı Yusuf Coşkun'a mı ait?

Riva açıklarında erkek cesedi bulundu!

Elazığ'da 948 artçı deprem meydana geldi

Elazığ'da 948 artçı deprem meydana geldi

Ankara-İzmir YHT hattında obruk tehlikesi! 'Buradaki daha tehlikeli'

YHT hattında büyük tehlike!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.