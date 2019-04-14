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Tarihi su değirmeni turizme kazandırılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2019 15:36 | Son Güncelleme

Çorum'un Sungurlu ilçesinde yaklaşık 300 yıllık olduğu tahmin edilen su değirmeni, kaymakamlık tarafından restore edildi - Değirmenin 6. kuşak sahibi Selahattin Gökmen: - "Dedelerimizden yadigar kalan su değirmenini yaşatmaya çalışıyoruz. Amacımız bu değeri koruyarak bizden sonraki kuşaklarımıza da aktarmak"

ÇORUM (AA) - Çorum'un İskilip ilçesinde kaymakamlık tarafından restore edilen tarihi su değirmeni, turizme kazandırılacak.

Gökmen ailesi tarafından yaklaşık 300 yıl önce kurulduğu tahmin edilen değirmen, Yalakçayı Deresi'nden 2,5 kilometrelik arkla taşınan suyla çalışıyor. Yaklaşık 100 bin liraya mal olan restorasyonun ardından, değirmenin çarkları dönmeye başladı.

Tarihi yapıyı ziyaret edip un üretimini inceleyen Vali Mustafa Çiftçi, İskilip Kaymakamı Beyazıt Bestami Alkan ve değirmen sahibi Selahattin Gökmen'den bilgi aldı.

Gökmen, gazetecilere yaptığı açıklamada, değirmenin kapasitesini artırmak amacıyla restorasyon çalışması yapıldığını belirterek, "Kaymakamımız tadilattan haberdar olunca, değirmenin tarımın yanı sıra turizme kazandırılması için projenin genişletilmesini istedi." dedi.

Yeni projeyle değirmenin tamamının elden geçirildiğini anlatan Gökmen, "Köprü başta olmak üzere birkaç eksiğimiz bulunuyor. Bunların da tamamlanmasıyla su değirmenimiz turizm faaliyetlerinde de kullanılabilecek." diye konuştu.

Gökmen, değirmenin 6. kuşak sahibi olduğunu dile getirerek, "Dedelerimizden yadigar kalan su değirmenini yaşatmaya çalışıyoruz. Amacımız bu değeri koruyarak bizden sonraki kuşaklarımıza da aktarmak." ifadelerini kullandı.

Değirmeni 15 yıldır çalıştıran 83 yaşındaki Sadık Uğur ise Türkiye'de az sayıda su değirmeni ustası kaldığını belirtti. Uğur, restore edilen değirmende günde 600 kilogram buğday işleyebileceklerini kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
Çorum iskilip su değirmeni tadilat

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