ÇORUM (AA) - Çorum'un İskilip ilçesinde kaymakamlık tarafından restore edilen tarihi su değirmeni, turizme kazandırılacak.

Gökmen ailesi tarafından yaklaşık 300 yıl önce kurulduğu tahmin edilen değirmen, Yalakçayı Deresi'nden 2,5 kilometrelik arkla taşınan suyla çalışıyor. Yaklaşık 100 bin liraya mal olan restorasyonun ardından, değirmenin çarkları dönmeye başladı.

Tarihi yapıyı ziyaret edip un üretimini inceleyen Vali Mustafa Çiftçi, İskilip Kaymakamı Beyazıt Bestami Alkan ve değirmen sahibi Selahattin Gökmen'den bilgi aldı.

Gökmen, gazetecilere yaptığı açıklamada, değirmenin kapasitesini artırmak amacıyla restorasyon çalışması yapıldığını belirterek, "Kaymakamımız tadilattan haberdar olunca, değirmenin tarımın yanı sıra turizme kazandırılması için projenin genişletilmesini istedi." dedi.

Yeni projeyle değirmenin tamamının elden geçirildiğini anlatan Gökmen, "Köprü başta olmak üzere birkaç eksiğimiz bulunuyor. Bunların da tamamlanmasıyla su değirmenimiz turizm faaliyetlerinde de kullanılabilecek." diye konuştu.