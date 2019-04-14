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Tarihi su değirmeni yeniden hayat buldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2019 11:28 | Son Güncelleme

Çorum’un İskilip ilçesinde bulunan 300 yıllık su değirmeni yeniden restore edildi.Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, ilçeye bağlı Yalak köyünde bulunan tarihi değirmende incelemelerde bulundu.

Çorum’un İskilip ilçesinde bulunan 300 yıllık su değirmeni yeniden restore edildi.
Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, ilçeye bağlı Yalak köyünde bulunan tarihi değirmende incelemelerde bulundu. İskilip Kaymakamı Beyazıt Bestami Alkan’dan değirmen hakkında bilgi alan Vali Mustafa Çiftçi, buğdayın un haline dönüş yolculuğuna şahitlik etti.
Değirmen sahibi Sadık Gökmen ise, 6 kuşaktır değirmencilik yaptıklarını belirterek, değirmenin yıl boyunca çalıştığını söyledi. Kaymakam Alkan’ın girişimleriyle değirmenin tadilatının yapılarak işler hale getirildiğini ifade eden Gökmen, değirmende 600 ila 700 kilo un üretimi yapabildiklerini ifade etti.
Selahattin Gökmen ise, tarihi su değirmeninin geçmişinin yaklaşık 300 yıllık olduğunu belirterek, “Biz altıncı kuşağa kadar takip edebildik. Dedelerimizden yadigar olan bu değirmeni devam ettirmeye çalışıyoruz. 1.5 aydır devam eden restorasyon çalışmaları tamamlandı. Bölgeden geçen çay nedeniyle köprü konusunda yaşadığımız sıkıntılar var. Bunları vali beye aktaracağız. Köprü yapılırsa burayı gelecek nesillere aktaracağız. Restorasyon çalışmalarına çarkların tadilatıyla başladık. Daha sonra su buraya 2.5 kilometre ileriden geliyordu. Ark ile germeçlerin tadilatını yaptık. Değirmen taşlarında da gerekli tadilatı da yaptıktan sonra burayı çalışır hale getirdik” dedi.
Amaçlarının önce bölge halkının değirmenden faydalanmasını daha sonra ise turizme açarak tüm ülke insanının faydalanmasını sağlamak olduğunu dile getiren Gökmen,Vali Mustafa Çiftçi ve İskilip Kaymakamı Beyazıt Bestami Alkan’a desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Tarihi su değirmeni yeniden hayat buldu

Tarihi su değirmeni yeniden hayat buldu

Tarihi su değirmeni yeniden hayat buldu

Tarihi su değirmeni yeniden hayat buldu

Tarihi su değirmeni yeniden hayat buldu

Tarihi su değirmeni yeniden hayat buldu

Tarihi su değirmeni yeniden hayat buldu

Tarihi su değirmeni yeniden hayat buldu

Tarihi su değirmeni yeniden hayat buldu

Tarihi su değirmeni yeniden hayat buldu

Tarihi su değirmeni yeniden hayat buldu

Tarihi su değirmeni yeniden hayat buldu

Tarihi su değirmeni yeniden hayat buldu

Tarihi su değirmeni yeniden hayat buldu

Tarihi su değirmeni yeniden hayat buldu

Tarihi su değirmeni yeniden hayat buldu

Tarihi su değirmeni yeniden hayat buldu

Tarihi su değirmeni yeniden hayat buldu

Tarihi su değirmeni yeniden hayat buldu
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