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Tarihi su değirmeninde asırlar geçmesine rağmen un öğütülüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.06.2019 11:12 | Son Güncelleme

SAKARYA'nın Erenler ilçesindeki yaklaşık 300 yıllık su değirmeninde hala buğday ve mısır öğütülüyor.

Aziz GÜVENER/ERENLER (Sakarya), (DHA)- SAKARYA'nın Erenler ilçesindeki yaklaşık 300 yıllık su değirmeninde hala buğday ve mısır öğütülüyor. Menderes Satıroğlu aile büyüklerinden kalan değirmenin ilk gün olduğu gibi çalışmaya devam ettiğini söyledi. Erenler ilçesi Değirmendere Mahallesi Büyükdere üzerinde Rumların yaşadığı dönemden kalma su değirmeninde hala buğday ve mısır öğütülüyor. Menderes Satıroğlu (55) işletmeciliğini yaptığı su değirmeninde 300 yıldır çevredeki köylerden ve illerden getirilen buğday ve mısırın öğütüldüğünü belirtti. Köylülerin un ve hayvan yemi ihtiyaçlarını buradan karşıladıklarını belirten Menderes Satıroğlu, "Atalarımızdan kalan bir değirmen burası. Bütün civar köylerin ve şehir dışından gelenlerin ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Değirmen, güzel ilgi görüyor. Köylülerin mısır unu ve buğday unu ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Su ile çalışan değirmenimizde elektrik kullanmıyoruz, doğal bir şekilde çalışıyor. Bu değirmenin 300 senelik bir geçmişi vardır. Rumlar zamanında burası kullanılmış. Yaklaşık 150 yıldır da ailemiz işletiyor" dedi. Eşi Menderes Satıroğlu ile beraber değirmende çalışan Sevgi Satıroğlu, değirmene hala ilgi olmasının sevindirdiğini ifade ederek, "Değirmenimiz, dedelerden kalma eski tarihi bir değirmendir. Su ile çalışması ve taş değirmen olmasından dolayı tercih ediliyor. İstanbul ve çevre illerden çok gelen oluyor. İlginin olması da bizi memnun ediyor" diye konuştu.

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