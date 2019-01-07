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Tarihi su sarnıcının içler acısı hali

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2019 11:25 | Son Güncelleme

MERSİN’in Silifke ilçesinde, halk arasında, 'Tekir Ambarı' olarak bilinen Doğu Roma İmparatorluğu döneminden kalma, 10 bin metreküp kapasiteye sahip tarihi sarnıcın son hali, tepki görüyor.

Tarihi su sarnıcının içler acısı hali

Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)- MERSİN’in Silifke ilçesinde, halk arasında, 'Tekir Ambarı' olarak bilinen Doğu Roma İmparatorluğu döneminden kalma, 10 bin metreküp kapasiteye sahip tarihi sarnıcın son hali, tepki görüyor. İlçe merkezinde tarihi Silifke Kalesi eteğindeki Tekir Ambarı'nın bakımsızlığı nedeni şikayetçi olan vatandaşlar, yetkililerden konuya bir an önce el atmalarını, gerekli restorasyonun yapılarak buranın turizme kazandırılmasını talep ediyor.
Doğu Roma İmparatorluğu döneminden kalma 10 bin metreküp kapasiteli, 46 metre uzunluğu, 23 metre genişliği ve 14 metre derinliği olan tarihi sarnıç, Anadolu sarnıç mimarisinde örneği az görülen yapısı ile dikkat çekiyor. Duvarlarının, sızıntıları önlemek ve ayrıca anıtsal bir özellik vermek için düzgün kesme taşlarla desteklendiği sarnıcın uzun kenarında 8, kısa kenarında ise 5 yuvarlak kemerli niş bulunuyor.
Yerli ve yabancı turistlerin ziyaret için geldiği tarihi ambarın içler acısı durumundan rahatsız olan vatandaşlar, bu tarihi yapının bir an önce onarılarak bölge turizmine kazandırılmasını istiyor.
Fotoğrafçı Suha Nural, Tekir Ambarı’nın restorasyonunun ardından ilçe turizmine de büyük bir katkı vereceğini dile getirerek, "Tekir Ambarı bugüne kadar iyi korunmuş. Taş kesmelerden oluşan sarnıç bakımsız kalmış, mezbelelik halde. Acilen bakıma ihtiyacı var. Bu su sarnıcı 46 metre uzunluğunda, 23 metre genişliğinde, mutlaka görülmesi gereken çok farklı bir su sarnıcıdır. Çünkü örneği az bulunuyor" dedi.
Silifke bölgesine doğa ve trekking gezileri düzenleyen Yasin Bulundu da, Tekir Ambarı’nın bakımsızlık nedeni ile adeta kaderine terk edildiğini belirterek, "Tarihi çok eskilere dayanan, Romalılardan kalma Tekir Ambarı’nın bir önce restore edilerek turizme kazandırılmasını istiyoruz. Tekir Ambarı yıllardan beri atıl bir durumda. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın biran önce buranın restorasyonunu yaptırmasını bekliyoruz. Bölgede yaşayan biri olarak buranın turizme kazandırılmasını istiyoruz" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Tarihi su sarnıcının içler acısı haliTarihi su sarnıcının içler acısı haliTarihi su sarnıcının içler acısı haliTarihi su sarnıcının içler acısı hali

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