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Tarihi "Süleyman Şah Otağı"nda öğreniyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2018 12:04 | Son Güncelleme

Şanlıurfa Türkmenler Birliği tarafından Haliliye ilçesindeki bir parka kurulan otağda, Şeyh Edebali'den Mevlana'ya, Fatih Sultan Mehmet'ten Kanuni Sultan Süleyman'a kadar tarihe damga vuran Türk büyükleri, öğrencilere görseller ve bilgi notları eşliğinde anlatılıyor - Birlik başkanı Hasan Çay: - "Gayemiz, öğrencilerimizin tarihlerini görseller eşliğinde daha iyi öğrenmelerini sağlamaktır" - Öğrencilerden Ömer Hamdi Küçükoğlu: - "Sınıfta dinlediğimiz ders ile burada dinlediğimiz ders arasında çok fark var. Sınıfta dinlediğimiz derse göre burası daha kalıcı oluyor"

RAUF MALTAŞ - Şanlıurfa'da bir parkta kurulan "Süleyman Şah Otağı"nda öğrenciler, görseller ve bilgi notları eşliğinde adeta tarihe yolculuk ederek Türk büyüklerinin destansı hikayelerini öğrenme imkanı buluyor.

Şanlıurfa Türkmenler Birliği tarafından merkez Haliliye ilçesinin Veysel Karani Mahallesi'ndeki Çevreyolu Parkı'na otağ kuruldu. Parka farklı bir atmosfer katan kıl çadıra, birbirinden güzel Türk motifleri ile Şeyh Edebali'den Mevlana'ya, Fatih Sultan Mehmet'ten Kanuni Sultan Süleyman'a kadar tarihe damga vuran Türk büyüklerinin görselleri işlendi.

Kentin karşısındaki Suriye'de kabri bulunan Süleyman Şah'ın adının verildiği otağda, öğretmenler ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine tarih dersi veriyor.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminde, darbeci general Semih Terzi'yi vurarak girişimin seyrini değiştiren Şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in görselleri de çadırda yakın tarihe ilişkin ayrılan bölümde yer alıyor.

- Milli Eğitim Bakanlığından destek

Şanlıurfa Türkmenler Birliği Başkanı Hasan Çay, AA muhabirine, geçmişini bilmeyen nesillerin geleceğe emin adımlarla yürüyemeyeceğini söyledi.

Otağın kısa sürede öğrencilerin ilgi odağı haline geldiğini belirten Çay, şunları anlattı:

"Gayemiz, öğrencilerimizin tarihlerini görseller eşliğinde daha iyi öğrenmelerini sağlamaktır. Burada çocuklarımıza Selçuklu ve Osmanlı devletleri ile Türkiye Cumhuriyeti'ne ilişkin görsellerle bilgi veriliyor. Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk da kısa süre önce Şanlıurfa'ya yaptığı ziyarette otağımızı gezip gördü. Bakanlık olarak otağımıza kitap desteği sağlanması ve eksiklerin giderilmesi için talimat verdi."

Süleyman Şah isminin sadece Türkiye'ye değil dünyaya nam saldığını ifade eden Çay, "Süleyman Şah'ın Türk tarihinde çok önemli bir yeri vardır. Biz onu unutmamaya çalışıyoruz, çocuklarımıza onun hayatını ve başarılarını anlatıyoruz. İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzle de sürekli irtibat halindeyiz, gerçekten devletimize, ülkemize, vatanımıza, milletimize yakışır bir nesil olsun istiyoruz. İmanı ve vicdanı hür bir nesil yetiştirmek için gayret ediyoruz." diye konuştu.

- "Tarihi teneffüs ediyorlar"

Haliliye İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Vural da otağın çok güzel bir ortama sahip olduğunu söyledi.

Şanlıurfa Türkmenler Birliği ile protokol yaptıklarını vurgulayan Vural, şöyle konuştu:

"Protokol kapsamında ilkokul, ortaokul ve lise çağındaki öğrencilerimizi belirli periyotlarla otağa getiriyoruz. Öğrencilerimiz burada tarihi teneffüs ederek geleceğe güvenle bakacak. Amacımız, öğrencilerimizin burada hem kitap okuma alışkanlığı kazanmalarını hem de tarihe daha fazla ilgi duymalarını sağlamaktır. İleriki günlerde burada ana okulundan liseye varıncaya kadar, sınıf seviyelerine göre ayrı ayrı öğretici programlar da yapmayı planlıyoruz. Öğrencilerimiz burada bu ortamı görünce kendisini tarihinin bir parçası olarak hissedecek, geçmişini öğrenecek ki nereye gideceğini bilebilsin. Böyle bir ortam çocuklar için çok güzel oldu."

- Öğrenciler memnun

Şanlıurfa Fen Lisesi öğrencilerinden Muhammed Karabulut ise ilk kez bir kıl çadıra geldiğini belirterek, farklı bir atmosferde ders işlemekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Otağda öğrendikleri tarihin daha kalıcı olduğuna inandığını söyleyen Karabulut, "Tarihi bilgilerimizi burada görsellerle pekiştirdik. Burada tarih hocamızın da yardımıyla geçmişimizdeki önemli insanların bizler için neler yaptığını ve nasıl fedakarlıklarda bulunduğunu öğrendik. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz." dedi.

Dokuzuncu sınıf öğrencisi Ömer Hamdi Küçükoğlu da otağa hayran kaldığını söyledi.

Tarih dersini otağda daha farklı bir heyecanla dinlediklerini anlatan Küçükoğlu, "Sınıfta dinlediğimiz ders ile burada dinlediğimiz ders arasında çok fark var. Sınıfta dinlediğimiz derse göre burası daha kalıcı oluyor. Herkesin buraya gelmesini tavsiye ediyoruz. Burası dedelerimizi daha iyi tanımamıza vesile oluyor." diye konuştu.

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kıl çadır Otak öğrenci Süleyman Şah Şanlıurfa tarih

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