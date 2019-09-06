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Tarihi Sulu Mağara’da yeni bir galeri tespit edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2019 17:03 | Son Güncelleme

Kırıkkale’de eski Hristiyanlık döneminden günümüze kadar tarihe ışık tutan Sulu Mağara’nın turizme kazandırılması amacıyla devam eden restorasyon çalışmaları sırasında 80 metrekare alana sahip yeni bir galeri tespit edildi.Kırıkkale’nin Keskin ilçesinde 3 kattan oluşan, 285 metre uzunluğundaki Sulu Mağara eski Hristiyanlık döneminden günümüze kadar tarihe ışık tutuyor.

Kırıkkale’de eski Hristiyanlık döneminden günümüze kadar tarihe ışık tutan Sulu Mağara’nın turizme kazandırılması amacıyla devam eden restorasyon çalışmaları sırasında 80 metrekare alana sahip yeni bir galeri tespit edildi.
Kırıkkale’nin Keskin ilçesinde 3 kattan oluşan, 285 metre uzunluğundaki Sulu Mağara eski Hristiyanlık döneminden günümüze kadar tarihe ışık tutuyor. Eski Hristiyanlık döneminde Kurşun Madeni Ocağı olarak kullanıldığı rivayet edilen mağaranın restorasyonu tamamlandığında, yerli ve yabancı turistlerin ziyaret etmesi hedefleniyor.

"80 metrekarelik yeni bir galeri tespit edildi"
Mağaranın restorasyon çalışmalarını yerinde inceleyen Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Kültür ve Turizm İl Müdür vekili Aydın Demiröz’den çalışmaları hakkında bilgi aldı. En kısa zamanda restorasyon çalışmalarının tamamlanacağını ifade eden Sezer, "Sulu Mağara’da 80 metrekare tespit edilen yeni bir galeri alanının açılması için de çalışmalar devam ediyor. Yakın bir zamanda mağara yerli ve yabancı turistlerin ziyaretine açılacak" dedi.

Paleozoik dönemine ait
Resmi kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Sulu Mağara, Kırıkkale’ye 27 kilometre uzaklıkta yer alan Keskin ilçesi Altıntaş Mahallesi Arzu Bayırı mevkisinde yer alıyor. Karpuz Bayırı tepesinin güneyine bakan üst yamacında bulunan mağara, yatay olarak gelişmiş, yarı doğal-yarı yapay, düden konumlu fosil bir mağara ve Paleozoik dönemine ait. 285 metre uzunluğa sahip olan mağara, birbirine bağlı 3 kattan ve 2 galeriden oluşuyor. En derin noktası 25 metre olup tavan yüksekliği 1 ile 4 metre arasında değerlendiriliyor. Üç kattan oluşan yapay galeriler 14, 15, 25 metrelerde yer alıyor. Büyük bir bölümü maden ocağı olarak açılan Sulu Mağara’nın, çeşitli doğal ve yapay şekillere de sahip olduğu söyleniyor.

Erken Hristiyanlık döneminde kurşun çıkarıldığı rivayet ediliyor
Mağaranın girişi ve kuzeybatısındaki havuzlu alanın bir bölümünün Erken Hristiyanlık döneminde kurşun çıkarmak için kullanıldığı rivayet ediliyor. Mağaranın içinde bulunan taş duvar ve havuzların bu döneme ait olduğu söyleniyor. Bu yüzeyin hemen altında düden konumlu mağara gelişmiş durumda. Mağaranın doğal kesiminde yer alan havuzlu salon ve salona ait bölümlerde antik dönemde kurşun madeni çıkartıldığı biliniyor. Güneyde ve daha aşağıda bulunan galeride ise maden işletilmiş. Geçitleri birbirine bağlayan giriş ağızları insan eliyle yapılmış iyi bir taş işçiliği örneği olan Sulu Mağara, yağışlı dönemler dışında bütünüyle kurudur. Bu suları toplamak için antik dönemlerde derinliği 2 metre bulan havuzlar yapılmıştır.

Tarihi Sulu Mağara’da yeni bir galeri tespit edildi

Tarihi Sulu Mağara’da yeni bir galeri tespit edildi

Tarihi Sulu Mağara’da yeni bir galeri tespit edildi

Tarihi Sulu Mağara’da yeni bir galeri tespit edildi

Tarihi Sulu Mağara’da yeni bir galeri tespit edildi

Tarihi Sulu Mağara’da yeni bir galeri tespit edildi

Tarihi Sulu Mağara’da yeni bir galeri tespit edildi

Tarihi Sulu Mağara’da yeni bir galeri tespit edildi

Tarihi Sulu Mağara’da yeni bir galeri tespit edildi

Tarihi Sulu Mağara’da yeni bir galeri tespit edildi

Tarihi Sulu Mağara’da yeni bir galeri tespit edildi

Tarihi Sulu Mağara’da yeni bir galeri tespit edildi

Tarihi Sulu Mağara’da yeni bir galeri tespit edildi

Tarihi Sulu Mağara’da yeni bir galeri tespit edildi

Tarihi Sulu Mağara’da yeni bir galeri tespit edildi

Tarihi Sulu Mağara’da yeni bir galeri tespit edildi

Tarihi Sulu Mağara’da yeni bir galeri tespit edildi

Tarihi Sulu Mağara’da yeni bir galeri tespit edildi

Tarihi Sulu Mağara’da yeni bir galeri tespit edildi

Tarihi Sulu Mağara’da yeni bir galeri tespit edildi

Tarihi Sulu Mağara’da yeni bir galeri tespit edildi
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