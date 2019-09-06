Tarihi Sulu Mağara’da yeni bir galeri tespit edildi

Kırıkkale’de eski Hristiyanlık döneminden günümüze kadar tarihe ışık tutan Sulu Mağara’nın turizme kazandırılması amacıyla devam eden restorasyon çalışmaları sırasında 80 metrekare alana sahip yeni bir galeri tespit edildi.

Kırıkkale’nin Keskin ilçesinde 3 kattan oluşan, 285 metre uzunluğundaki Sulu Mağara eski Hristiyanlık döneminden günümüze kadar tarihe ışık tutuyor. Eski Hristiyanlık döneminde Kurşun Madeni Ocağı olarak kullanıldığı rivayet edilen mağaranın restorasyonu tamamlandığında, yerli ve yabancı turistlerin ziyaret etmesi hedefleniyor.

"80 metrekarelik yeni bir galeri tespit edildi"

Mağaranın restorasyon çalışmalarını yerinde inceleyen Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Kültür ve Turizm İl Müdür vekili Aydın Demiröz’den çalışmaları hakkında bilgi aldı. En kısa zamanda restorasyon çalışmalarının tamamlanacağını ifade eden Sezer, "Sulu Mağara’da 80 metrekare tespit edilen yeni bir galeri alanının açılması için de çalışmalar devam ediyor. Yakın bir zamanda mağara yerli ve yabancı turistlerin ziyaretine açılacak" dedi.