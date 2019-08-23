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Tarihi surlar, millet bahçesine kavuştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2019 12:03 | Son Güncelleme

Diyarbakır'da UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'ne giren tarihi surlar ile Hevsel Bahçeleri arasındaki 150 dönümlük alanda oluşturulan şehrin ilk millet bahçesinin yapımında sona gelindi - Sur Kaymakamı Abdullah Çiftçi: - "Terör örgütü yıkarak Sur'un değerlerini yok etmeye çalışırken devletimiz yeniden ihya ve inşa etmeye çalışıyor"

DİYARBAKIR (AA) - NURTEN ASLAN - Diyarbakır'ın Sur ilçesinde UNESCO Dünya Miras Listesi'ne giren tarihi surlar ile Hevsel Bahçeleri arasında 150 dönümlük alanda oluşturulan millet bahçesinin yapımında sona gelindi.

Merkez Sur ilçesinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı başta olmak üzere ilgili kurumların terörün izlerinin silinmesi için yürüttüğü ihya ve inşa çalışmaları devam ediyor.

İlk olarak Hazreti Süleyman Camisi'nin yer aldığı alanda uygulanan projeyle 115 dönümlük alan gecekondulardan arındırılarak İçkale'nin tarihi kimliği ön plana çıkarıldı. Ardından Ongözlü Köprü'nün karşısında yer alan Kırklar Dağı'nın yamacındaki 33 hektar alanda uygulanan "Dicle Vadisi Rekreasyon Alanı Projesi" ile de yeşil alan oluşturuldu.

Bu projelerden sonra yaklaşık 8 ay önce Sur'un eteklerinde bir süre önce 24 milyon lira kaynakla yapımına başlanan kentin ilk millet bahçesi de tamamlanma aşamasına geldi. Bu sayede UNESCO Dünya Miras Listesi'ne giren Hevsel Bahçeleri ve tarihi surların arasında yer alan 150 dönümde oluşturulan millet bahçesiyle Diyarbakır önemli ölçüde ihtiyaç duyduğu yeşil alana kavuştu.

Sur Kaymakamı Abdullah Çiftçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçenin çok önemli yeşil ve sosyal donatı alanlarına ihtiyacı olduğunu, sıkışmış alanda çarpık yapılaşma içerisinde işgallerle bölgenin adete yaşanılamaz hale getirildiğini söyledi.

Çiftçi, ihtiyaç haline gelen yeşil ve sosyal donatı alanının oluşturulması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Valilik, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Sur Kaymakamlığının iş birliğiyle yoğun bir çalışma başlatıldığını belirtti.

"Sur'un eteklerinde kamulaştırma yapılarak daha önce çarpık ve işgallerin olduğu alanda devletimiz Güneydoğu'nun ilk millet bahçesini kazandırmış oldu. Millet bahçesi, UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'ne giren Hevsel Bahçeleri ve 7 bin yıllık kadim surların arasında yer alıyor." diyen Çiftçi, yakın zamanda bahçenin hizmete sunulacağını kaydetti.

- "Akşam saatlerinde yer bulmak neredeyse imkansız"

Millet bahçesinin bir süre sonra işletmeye açılacağını aktaran Çiftçi, şöyle konuştu:

"Burası çok özel bir alan. Bir tarafı Hevsel Bahçeleri bir tarafında tarihi surlar. Olabildiğince yeşil alanın olduğu Dicle Nehri'nin en iyi izlendiği yerlerden biri. Herkesin rahatlıkla doğayla buluşabileceği ve piknik yapabileceği çok özel bir alana kavuştuk. 6 aylık çalışma sonucunda artık kabul aşamasına geldi. Şimdiden yoğun bir ilgi var. Akşam saatlerinde yer bulmak neredeyse imkansız. Çünkü yeşil alan ve doğa özlemi Sur'da çok yoğundu. Terör örgütü yıkarak Sur'un değerlerini yok etmeye çalışırken devletimiz yeniden ihya ve inşa etmeye çalışıyor."

Millet bahçesini gezen Emre Fidan, kendisinin Trabzon, eşinin de Batmanlı olduğunu, Batman'da yaşadığını belirterek, gezmek amacıyla Diyarbakır'a geldiklerini söyledi.

Diyarbakır'a her gelişinde daha da güzelleştiğine tanık olduğunu dile getiren Fidan, "Yapılan parklar, restorasyon çalışmaları çok güzel olmuş. Millet bahçesini de herkesin görmesini tavsiye ederim. Gerçekten çok güzel olmuş." diye konuştu.

Yakup Ayak da daha önce kötü bir halde bulunan alanın millet bahçesinin yapılmasıyla çok güzel bir hale dönüştüğünü söyledi.

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