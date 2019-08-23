Tarihi surlar, millet bahçesine kavuştu

DİYARBAKIR (AA) - NURTEN ASLAN - Diyarbakır'ın Sur ilçesinde UNESCO Dünya Miras Listesi'ne giren tarihi surlar ile Hevsel Bahçeleri arasında 150 dönümlük alanda oluşturulan millet bahçesinin yapımında sona gelindi.

Merkez Sur ilçesinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı başta olmak üzere ilgili kurumların terörün izlerinin silinmesi için yürüttüğü ihya ve inşa çalışmaları devam ediyor.

İlk olarak Hazreti Süleyman Camisi'nin yer aldığı alanda uygulanan projeyle 115 dönümlük alan gecekondulardan arındırılarak İçkale'nin tarihi kimliği ön plana çıkarıldı. Ardından Ongözlü Köprü'nün karşısında yer alan Kırklar Dağı'nın yamacındaki 33 hektar alanda uygulanan "Dicle Vadisi Rekreasyon Alanı Projesi" ile de yeşil alan oluşturuldu.

Bu projelerden sonra yaklaşık 8 ay önce Sur'un eteklerinde bir süre önce 24 milyon lira kaynakla yapımına başlanan kentin ilk millet bahçesi de tamamlanma aşamasına geldi. Bu sayede UNESCO Dünya Miras Listesi'ne giren Hevsel Bahçeleri ve tarihi surların arasında yer alan 150 dönümde oluşturulan millet bahçesiyle Diyarbakır önemli ölçüde ihtiyaç duyduğu yeşil alana kavuştu.