Tarihi surlarda çökme (2)

Gökhan ÇELİK - Ali AKSOYER - Alper KORKMAZ/ İSTANBUL(DHA) İSTANBUL Fatih’te 10’uncu Yıl Caddesi yanında bulunan surlardaki bir burç çöktü. Haftasonu yaşanan olayda surların bazı bölümlerinde derin çatlaklar oluştu. 13 Ocak'ta yine Fatih Sulukule çevresinde surlardan kopan parçalar bir servis aracının üzerine düşmüş, can kaybının yaşanmadığı olayda park halindeki bir servis aracı hasar görmüştü. 5’inci yüzyılda Doğu Roma İmparatorluğu döneminde yapılan surlarının çöken bölümü havadan görüntülendi. Görüntülerde, çöken burcun yanı sıra surların hemen yanı başına derme çatma halde konumlanmış birden fazla baraka göze çarpıyor. Barakanın içinde surların etrafına gelişi güzel konumlanmış malzemeler de söz konusu tarihi bölgedeki tahribatı artırıyor. Tarihi surlar, için temmuz 2018’de yeniden bir restorasyon süreci başlatılmıştı. Daha önce 4 kere restore edilen surlar için yeni projenin 2019 yılının Kasım ayında tamamlanması öngörülüyor.
Mart 2019 seçimleri öncesi son anketin sonuçları açıklandı! (Partilerin son oy oranları)
Eski Ankara İstihbarat Şube Müdürü Cihangir Ulusoy beraat etti
Böylesi görülmedi! Hostes uçaktan düştü
Atatürk'e hakaret edip büste saldırmıştı! Polisin cezası bakın ne oldu
1400 yıllık el yazması Tevrat için öldürülmüştü! Kan donduran Adnan Oktar iddiası...
Suudi Kralı'ndan gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasıyla ilgili flaş talimat
Kemiklerin peşinde tarihin izini sürüyorlar
Temayül yoklaması sonuçları, Cumhurbaşkanı gördükten sonra infilak edecek
Kırmızı ışıkta karşıya geçmek mi? Bu haberi okuduktan sonra bir daha düşünün
Galaxy Note 8 fiyatı düştü!
Uzmanlar uyarıyor! Şeker hastalığı (Diyabet) 35'li yaşlara kadar indi
Okuyucu Yorumları 0 yorum