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Tarihi surlarda intihar girişiminde bulunan genç kızı vatandaşlar kurtardı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.07.2019 17:28 | Son Güncelleme

Diyarbakır’da psikolojik sorunları olduğu iddia edilen 21 yaşındaki genç kız, surlara çıkarak intihar girişiminde bulundu.

Tarihi surlarda intihar girişiminde bulunan genç kızı vatandaşlar kurtardı

Diyarbakır’da psikolojik sorunları olduğu iddia edilen 21 yaşındaki genç kız, surlara çıkarak intihar girişiminde bulundu. İntihar girişiminde bulunan genç kız, 2 vatandaş tarafından kurtarıldı. O anlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
Olay, merkez Sur ilçesini çevreleyen tarihi surların Urfa Kapı mevkinde yaşandı. İddiaya göre, psikolojik sorunları olduğu belirtilen Ş.F. isimli genç kız, Urfa Kapı mevkiinde tarihi Diyarbakır surlarına çıkarak intihar girişiminde bulundu.

Biri oyaladı, diğeri kurtardı
Surların üzerinde genç kızı gören çevredeki vatandaşlar, durumu 155 polis imdat, 110 itfaiye ile 112 sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri çevre emniyeti alırken, bu sırada genç kızın yanına yaklaşan 2 vatandaştan biri genç kızı oyaladı, diğeri ise çekip kurtardı.
Yaşanan o anlar bu sırada oradan geçen bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Tarihi surlarda intihar girişiminde bulunan genç kızı vatandaşlar kurtardı

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