HABER

Tarihi surların içine kuş evi yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2019 13:02 | Son Güncelleme

Diyarbakır’da güvercin sevdalısı bir kişi, tarihi surların içine kuş evi yaparak güvercinlerini beslemeye başladı.Diyarbakır’da yaşayan güvercin meraklısı Adem Şehirli, yıllar önce kafe olarak işlettiği tarihi surlardaki mekanı, cezaevine girdikten sonra yakıp yıkıldı.

Tarihi surların içine kuş evi yaptı

Diyarbakır’da güvercin sevdalısı bir kişi, tarihi surların içine kuş evi yaparak güvercinlerini beslemeye başladı.
Diyarbakır’da yaşayan güvercin meraklısı Adem Şehirli, yıllar önce kafe olarak işlettiği tarihi surlardaki mekanı, cezaevine girdikten sonra yakıp yıkıldı. Cezaevinde çıkan Şehirli, maddi imkansızlıklar nedeniyle kafesini tekrar açamadı. Bir süre evinde beslediği kuşları daha sonra yıkılan iş yerine getiren Şehirli, hayvanlarına burada bakmaya başladı. Hemen her türden güvercinin bulunduğu kuş evi çevredeki vatandaşların da ilgisini çekmeye başladı. Yeni evlenecek çiftler düğün fotoğrafı çektirmek için mekanı kullanırken bazı vatandaşlar da güvercinlere yem veriyor.
Kuş evinde güvercinleriyle bolca vakit geçiren Şehirli, cezaevine girip çıktıktan sonra mekanının yakılıp yıkıldığını gördüğünü söyledi. Şehirli, "Bir süre evde baktığım kuşlarımı daha sonra surların içinde bulunan işletmeme getirdim. Maddi imkanım olmadığı için restore edemedim, güvercinlerimi getirerek bir kuş evi haline getirdim burayı. Vatandaşlar çok yoğun ilgi gösteriyor, özellikle çiftlerin düğün fotoğrafı için kullandığı bir mekan haline geldi" dedi.

Tarihi surların içine kuş evi yaptı

Tarihi surların içine kuş evi yaptı

Tarihi surların içine kuş evi yaptı

Tarihi surların içine kuş evi yaptı

PARTNERSürpriz aşktan ilk fotoğrafSürpriz aşktan ilk fotoğraf
(Özel) TV yayınıyla başladığı ressamlıkta hedefi yurt dışına açılmak(Özel) TV yayınıyla başladığı ressamlıkta hedefi yurt dışına açılmak
Yavru aslanı emziren mermer kadın heykelinin diğer parçası bulunduYavru aslanı emziren mermer kadın heykelinin diğer parçası bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sevgilisi intihar etmişti! 'Yası büyük...'

Sevgilisi intihar etmişti! 'Yası büyük...'

Yer: Adana! Hamile eşine yaptığı kan dondurdu

Yer: Adana! Hamile eşine yaptığı kan dondurdu

Süleyman Soylu'dan Ekrem İmamoğlu tepkisi: Bir tehlike var!

Süleyman Soylu'dan Ekrem İmamoğlu tepkisi: Bir tehlike var!

''Fatih Terim bana tokat attı''

''Fatih Terim bana tokat attı''

Gören mest oldu! Muhteşem gece!

Gören mest oldu! Muhteşem gece!

Rus kadın asker bunu yaptı! Sosyal medya yıkıldı

Rus kadın asker bunu yaptı! Sosyal medya yıkıldı

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

19 Mayıs için en güzel resimli mesajlar

19 Mayıs için en güzel resimli mesajlar

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Kaybolan AA muhabirini arama çalışmalarında 2 asker suya kapıldı! Acı haber geldi

Kaybolan AA muhabirini arama çalışmalarında 2 asker suya kapıldı! Acı haber geldi

20 Mayıs resmi tatil mi?

20 Mayıs resmi tatil mi?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yeni askerlik sistemi ve 3600 ek göstergeyle ilgili yeni açıklama!

Yeni askerlik sistemiyle ilgili flaş açıklama!

Ünlü iş adamı ve eşinin rehin alınması olayıyla ilgili Sarar şirketinden açıklama

Sarar şirketinden rehin alınma olayı hakkında açıklama

Elleriyle yakalayıp canlı canlı çubuğa taktılar!

Elleriyle yakalayıp canlı canlı çubuğa taktılar!

FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasının iletişim modeli

FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasının iletişim modeli

İstanbul'da silahlı soygun! Ateş açıldı

Fatih'te hareketli dakikalar! Ateş açıldı

'Ayı gülü' açtı! Bu çiçeği koparan yandı

'Ayı gülü' açtı! Bu çiçeği koparan yandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.