Tarihi takılar modern tasarımlarla hayat buluyor

İSTANBUL (AA) - FATİH TÜRKYILMAZ - Uzun yıllar Suudi Arabistan’da kültür sanat odaklı ticari faaliyetlerde bulunduktan sonra 2015'te Türkiye’ye dönen koleksiyoner Bekir Kantarcı, akademisyenler, tarihçiler ve sanatçılardan oluşan bir ekiple, tarihe ışık tutan dönemleri koleksiyonlar halinde mücevherat ve sanat objesine dönüştürüyor.

Türkiye'ye geldikten sonra Kiswah Mücevherat'ı kuran ve 3 yıl süren yoğun bir çalışmanın ardından kendi koleksiyonlarını meraklısıyla buluşturan Kantarcı, İslam medeniyeti ve Türk İslam sanatlarına odaklanıp hat, tezhip, oyma gibi güzel sanatları zanaatkarlıkla bir araya getirerek mücevherlere uyguluyor.

Kantarcı, tasarımlarında elmas, abanoz, altın, gümüş, yakut, zümrüt, bağa gibi birçok farklı materyali kullanarak, ilgilileri mücevher üzerinden bir sanat ve medeniyet tarihi yolculuğuna çıkarıyor.

- "Tarihimizin zenginliği bize ilham kaynağı oldu"

Geleneksel mücevherciliğe kendi yorumlarını katan Bekir Kantarcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Tarihimizin zenginliği bize ilham kaynağı oldu. Bu güzelliklerin insanlara tanıtılması çoğu zaman antika eserlerle, müzelerde sunumlarla olabiliyor. Biz bunu hayatın içine taşıma adına bu yorumları mücevhere aktardık." dedi.