Tarihi Tartışma İçin Geri Sayım Başladı

Türkiye, Adalet ve Kalkınma Partisi’nin iktidara geldiği 2002 yılından bu yana televizyonda yapılacak ilk seçim düellosunu bekliyor. 31 Mart Seçimleri’ni kazandıktan sonra Yüksek Seçim Kurulu kararıyla mazbatası alınan Cumhuriyet Halk Partisi adayı Ekrem İmamoğlu ile Adalet ve Kalkınma Partisi’nin adayı Binali Yıldırım Pazar günü 21.00’de Fox TV’nin çok izlenen sabah programı “Çalar Saat”in sunucusu İsmail Küçükkaya’nın moderatörlüğünde karşı karşıya gelecek. ​Rejide kimler var? Televizyon programı Fox TV’nin stüdyolarında değil, AKP ve CHP’nin günler öncesinden yaptığı protokolle Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde hazırlanacak stüdyoda olacak. Rejide Fox TV’den hiçbir yönetici yer almayacak. Buna mukabil İsmail Küçükkaya’nın Fox TV’deki yönetmeni ve yönetmen yardımcısıyla CHP ve AKP’den birer teknik temsilci bulunacak. Teknik ekibin seçiminde her iki partinin grup başkan vekilleri Mahir Ünal ve Engin Altay’ın mutabık kaldığı belirtiliyor. Stüdyo alanında ise İmamoğlu ve Yıldırım’ın birer danışmanı yer alacak.

İsmail Küçükkaya taraflara hazırladığı 10’ar soruyu sırayla adaylara yöneltecek. Tartışmanın moderatörü, her iki adaya en az üçer tane farklı soru soracak. Her soruya yanıt için adaylara ortalama üç dakika düşecek olan programın 10-12 dakikalık reklam kuşağıyla birlikte en geç 23’te bitirilmesi planlanıyor. ​Küçükkaya: “Yayın öncesi adaylarla görüşmeyeceğim, adil bir tartışma olsun istiyorum” Kayıtlara Türk siyasetindeki son televizyon düellosu olarak geçen AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Deniz Baykal’ın 2002 yılındaki tartışmasını yöneten Uğur Dündar’ın moderatörlük teklifini reddetmesinden sonra üzerinde mutabık kalınan ikinci isim olan İsmail Küçükkaya hedefinin adil bir tartışma yönetmek olduğunu söyledi. TV100 canlı yayınında Özay Şendir’in sorularını yanıtlayan Küçükkaya, “Her iki adayı da çok iyi tanıyorum. Çok şık, adil bir tartışma olsun istiyoruz. Yorum yapıp yapmayacağımı bilmiyorum, biraz sürpriz kalsın istiyorum. Ben de çok heyecanlıyım. Bir kültür olsun, birbirimize eleştirilerimizi söyleyip, dinleyebilelim. Böyle bir görevi kabul edeceksen pinçik pinçik edeceklerdir. Bunları kabul ediyorum. Organize saldırılar da oluyor. Bunları tespit ettik. Bireysel eleştiriye açığım ancak organize olanlara dava açacağız. Yayın öncesinde adaylarla görüşmem olmayacak. Yayına makul bir saatte gideceğim. Bu sıralar tüm görüşmelerimi iptal ettim” dedi.

​Bahattin Yücel: “Küçükkaya baskı altına alınmaya çalışılıyor ama tesir altında kalmaz” 90’lı yıllarda Türkiye siyasetinin etkili isimlerinden olan Eski Turizm Bakanı Bahattin Yücel, İsmail Küçükkaya’nın tartışmanın önüne geçmeyeceği kanaatinde. VOA Türkçe’ye değerlendirmelerde bulunan Yücel, “Küçükkaya’nın mesleğe başladığı 1991-1992 yıllarından beri tanırım. O dönem Sabah gazetesinde DYP muhabirliği yapıyordu. Dengeli ve adil bir gazetecidir. Son dönemlerde çok izleniyor, popülaritesi çok arttı. Muhalif bir çizgide algılanıyor. Ama burada mesleki kaygısı çok ağır basacaktır. Kimileri ‘muhalif’ olarak algılandığı için Binali Yıldırım lehinde pozisyon alabileceğini söylüyorlar. Hatta tam da bu nedenle baskı altına alınmaya çalışılıyor. Ancak ben adil kalacağını düşünüyorum, son dönemdeki popülaritesini riske etmez, bu tesirin altında kalmaz” dedi. Ertan Aksoy: “AKP tartışmayı kabul ederek Yıldırım’ın geride olduğunu kabul etmiş oldu” İsmail Küçükkaya’nın AKP muhaliflerinin daha fazla izlemesinin Binali Yıldırım lehine olduğunu söyleyen SODEV Başkanı Ertan Aksoy ise bu televizyon düellosunun yapılmış olmasının iktidar partisinin geride olduğunun kabulü anlamına geldiği görüşünde.