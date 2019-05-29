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Tarihi Taşköprü'de iftar

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2019 00:34 | Son Güncelleme

ADANA'da Türk Kızılayı tarafından geleneksel olarak düzenlenen Taşköprü iftar etkinliğinde binlerce Adanalı oruç açtı.

Tarihi Taşköprü'de iftar

ADANA, (DHA) - ADANA'da Türk Kızılayı tarafından geleneksel olarak düzenlenen Taşköprü iftar etkinliğinde binlerce Adanalı oruç açtı.
Bu yıl 8'incisi gerçekleştirilen Taşköprü iftar programına, Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık ve vatandaşlar katıldı. Türk Kızılayı'nın Ramazan aylarında öncelikle gıda desteği olmak üzere nakdi yardımlar ve zekatları ihtiyaç sahiplerine ulaştırdığını aktaran Kerem Kınık, Türkiye'de ve dünyanın 38 ülkesinde gönül köprüleri kurmaya devam ettiklerini söyledi. Konuşmanın ardından kent protokolü ve vatandaşlar, okunan ezanla birlikte orucunu açtı.

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Tarihi Taşköprü'de iftar

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