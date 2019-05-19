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Tarihi Taşköprü'de yüzlerce kişi Atabarı oynadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2019 20:59 | Son Güncelleme

ADANA'da dünyanın hala kullanılan en eski köprüsü olma özelliği taşıyan Taşköprü üzerinde, Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışı ve milli mücadelenin başlangıcının 100'üncü yıldönümü etkinlikleri kapsamında saat 19.09'da 250'si çocuk 750 kişi, 81 il ve 19 ülkede yüz binlerce kişiyle aynı anda Atabarı oynadı.

Tarihi Taşköprü'de yüzlerce kişi Atabarı oynadı

Nuri PİR/ADANA, (DHA)- ADANA'da dünyanın hala kullanılan en eski köprüsü olma özelliği taşıyan Taşköprü üzerinde, Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışı ve milli mücadelenin başlangıcının 100'üncü yıldönümü etkinlikleri kapsamında saat 19.09'da 250'si çocuk 750 kişi, 81 il ve 19 ülkede yüz binlerce kişiyle aynı anda Atabarı oynadı.
19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü ile Türkiye Halk Oyuncular Birlik Platformu'nun işbirliğiyle, Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışı ve milli mücadelenin başlangıcının 100'üncü yıldönümü, dünyanın hala kullanılan en eski köprüsü olma özelliği taşıyan Adana'daki Seyhan Nehri üzerinde bulunan Tarihi Taşköprü üzerinde kutlandı.
Etkinliğe, Adana Valisi Mahmut Demirtaş ile eşi Beyhan Demirtaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, İl Kültür ve Turizm Müdürü Sabri Tari, kent protokolü ve 7'den 70'e vatandaşlar katıldı. Etkinlik, sporcuların köprü üzerinde koşusuyla başladı. Koşuya katılanlara madalyalarını Seyhan Kaymakam Vekili Mustafa Yavuz ile İl Kültür ve Turizm Müdürü Sabri Tari verdi. Koşunun ardından halk oyunları gösterisi sunuldu.
Saatler 19.19'u gösterdiğinde 250'si çocuk 750 kişi, 81 il ve 19 ülkede yüz binlerce kişiyle aynı anda Atabarı oynadı. Çevredeki vatandaşlar, Atabarı oynayanları cep telefonuyla görüntüledi. Gösterinin ardından Atabarı oynayanlar kent protokolüyle fotoğraf çektirdi.

FOTOĞRAFLI

Tarihi Taşköprü'de yüzlerce kişi Atabarı oynadıTarihi Taşköprü'de yüzlerce kişi Atabarı oynadıTarihi Taşköprü'de yüzlerce kişi Atabarı oynadıTarihi Taşköprü'de yüzlerce kişi Atabarı oynadı

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