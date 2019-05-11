Tarihi Tebriz Çarşısı'ndaki yangında zarar 8 milyon lira

İran'ın Tebriz kentinin sembollerinden tarihi Tebriz Çarşısı'ndan çıkan yangının yaklaşık 8 milyon liralık zarara yol açtığı bildirildi.

İran'ın yarı resmi haber ajansı Mehr'in haberine göre, Kültürel Miras, El Sanatları ve Turizm Teşkilatı Başkan Yardımcısı Muhammed Hasan Talibiyan, yangında zarar gören tarihi çarşıda incelemelerde bulundu.

Yangında çarşıdaki 113 mağazanın ciddi zarar gördüğünü aktaran Talibiyan, "Tarihi Tebriz Çarşısı'nın binası, çıkan yangın neticesinde 20 milyar tümenlik (yaklaşık 8 milyon lira) zarar gördü. Bu rakam, sadece binanın iskeletinde ortaya çıkan zararla ilgili, yangında zarar gören malların ise ayrı ayrı hesaplanması gerekiyor." dedi.

Talibiyan, ilgili kurumlarla en kısa zamanda restorasyon çalışmalarına başlanacağını kaydetti.

Tarihi Tebriz Çarşısı'nda çarşamba gecesi çıkan yangın 8 saatte söndürülebilmişti. Nedeni henüz belirlenemeyen yangında 29 kişi yaralanmıştı.

- UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alıyor

Yapımı yaklaşık 10 asır önceye dayanan Tebriz Çarşısı, dünyanın en büyük kapalı çarşısı olarak biliniyor.

2010'da UNESCO Dünya Miras Listesi'ne eklenen çarşıda 40 meslek dalının icra edildiği 5 bin 500 dükkan ve mağaza bulunuyor. Tebriz şehrinin sembol binalarından olan çarşı, İran'ın en iyi sanatçılarının elinden çıkmış tavan süslemeleri ve dış cephe mimari özellikleriyle dikkati çekiyor.

