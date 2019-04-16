Tarihi top namlusunda şaşkınlık veren kedi yuvası

Burak GEZEN/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE Savaşları'nda kullanılan ve kentin en işlek caddesinde sergilenen tarihi topun namlusu, bir kedi ile yavrularına yuva oldu. Kedinin namlu üzerinde yürüyüşünü ve içeriden namlunun ağzına kadar gelerek etrafı seyreden yavruları izleyenler, hayvanların düşecekleri düşüncesiyle endişe yaşıyor.

Çanakkale Deniz Savaşları sırasında kullanılan ve Türk askerinin 18 Mart 1915 tarihinde 'Çanakkale Geçilmez' destanını yazarken faydalandığı tarihi top, uzun yıllardır kentin en işlek yeri olan Demircioğlu Caddesi'nde sergileniyor. Çanakkale'ye gezmeye gelen yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olan, önünde sayısız kez hatıra fotoğrafı çekilen tarihi top, bir kedi ve yavrularına ev sahipliği yapıyor.

Gebe siyah kedi, geçen günlerde tarihi topun 8,4 metre uzunluğundaki namlusunun üzerine çıktı. Top namlusu üzerinde yürüyerek ucuna kadar giden ve namlunun ağzından içeriye giren kedi, burada yavrularını dünyaya getirdi. Kedinin her gün birkaç kez top namlusu üzerinde yürüdüğünü fark eden çevredeki esnaf, takibe aldıkları kedinin yavrularını gördü. Kedinin, namlunun içinde 3 yavrusunun bulunduğu anlaşıldı. Esnafın beslediği kedi, her gün birkaç kez namlunun içine girerek yavrularını emziriyor. Birkaç haftalık olan yavrular da, zaman zaman top namlusunun ucuna kadar gelerek buradan etrafı izliyor.

DÜŞECEKLER ENDİŞESİ

Kedinin top namlusu üzerinde yürüyüp, namlunun ucuna kadar gittikten sonra sarkıp, içeriye girmesini, yavruların da namlu ucuna kadar gelip çevreyi izlemesini çevredekiler ilgiyle takip ediyor. Diğer taraftan, kedi ve yavrularının düşme ihtimali izleyenleri endişelendiriyor. Manzara karşısında şaşkınlık yaşayan bazı kişiler de, kedilerin top namlusunda mahsur kaldığını düşünerek Çanakkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nü telefonla arayıp, yardım istiyor. Son günlerde bu yönde birçok ihbar alan ve kedileri kurtarmak için tarihi topun yanına gelen itfaiye ekipleri, esnafın durumu anlatmasının ardından müdahalede bulunmadan dönüyor.

Kedinin iki üç yıldır top namlusuna gelerek yavrularını dünyaya getirdiğini anlatan bir iş yeri çalışanı Hüseyin Ceylan, "Bu durumdan haberdar olmayan bazı vatandaşlar, kedileri top namlusunun ucunda görünce itfaiyeyi arayıp mahsur kaldıklarını söylüyor. Gelen itfaiye ekiplerine biz durumu anlatıyoruz. Kedinin yavruları büyüyene kadar orada yaşıyor. Sonrasında zaten namlunun içinden çıkmayı başarıp gidiyorlar" dedi.