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Tarihi top önünde şüpheli valiz paniği

YAŞAM HABERLERİ  | 21.10.2019 19:44 | Son Güncelleme

Çanakkale Savaşları’ndan kalma tarihi topun önünde unutulan şüpheli valiz, paniğe neden oldu.

Tarihi top önünde şüpheli valiz paniği

Çanakkale Savaşları’ndan kalma tarihi topun önünde unutulan şüpheli valiz, paniğe neden oldu. O çanta bomba imha uzmanı tarafından fünye ile patlatıldı.
Çanakkale’nin en işlek caddesi olan Demircioğlu Caddesi’nde bugün saat 18.30 sıralarında tarihi top önünde unutulan bir valiz vatandaşların dikkatini çekti. Valizden şüphelenen vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. İlk yapılan incelemelerin ardından şüpheli valizin olduğu bölge boşaltılarak güvenlik şeridi oluşturuldu. Daha sonra bomba imha uzmanı gelerek şüpheli valizi fünye ile patlatmaya karar verdi. Kontrollü fünyeyle patlatma esnasında trafik çift şerit olarak kapatıldı. Patlatılan valizin içerisinden giyim eşyaları çıktı.
Çantanın içerisinden yabancı bir madde çıkmadığını gören vatandaşlar rahat bir nefes aldı. Şüpheli valiz Emniyet Müdürlüğüne götürülürken, bölgede hayat normale döndü.

Tarihi top önünde şüpheli valiz paniği

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