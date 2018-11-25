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Tarihi Tophane Çeşmesi'nin taş tekneleri evsizlerin yatağı oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.11.2018 15:22 | Son Güncelleme

BEYOĞLU, Tophane Parkı'nda bulunan tarihi Tophane Çeşmesi'nin yalak da denilen taş tekneleri soğuktan korunmak isteyen evsizlerin yatağı oldu.

Hakan KAYA- Hasan YILDIRIM/İSTANBUL, (DHA) BEYOĞLU, Tophane Parkı'nda bulunan tarihi Tophane Çeşmesi'nin yalak da denilen taş tekneleri soğuktan korunmak isteyen evsizlerin yatağı oldu. Havaların soğumasıyla birlikte özellikle parklar, tarihi yapıtlar ve terk edilmiş mahzenler dışarıda kalan evsizlerin uğrak yeri oluyor. Meclis-i Mebusan Caddesi üzerindeki Kılıç Ali Paşa Camii'nin hemen yanında bulunan tarihi Tophane Çeşmesi de sokakta kalanların tercih ettikleri yerler arasında. Çeşmenin çevresindeki taş teknelerin içinde yatan evsizler, üzerine serdikleri battaniye, halı ve naylonlarla soğuktan korunmaya çalışıyor. “ÖLMEDEN ÖNCE ÖNLEM ALINMALI" İşe gitmek için parktan geçen Ramazan Çakmak sokakta yatan evsizler için belediyenin önlem alması gerektiğini belirterek “Havalar soğuk aslında evi olanlar için bir nebze ısınma, barınma problemi ortadan kalkıyor ama evi olmayanlar ya da gidecek bir yeri olmayanlar için bir sorun bu. Bu soğukta dışarıda yatan insanlar var. Geçen sene hatırlarsanız burada donarak ölen bir insan olmuştu. O yüzden yine aynı olay olmaması için belediyenin önlemlerini alması gerekiyor. Sürekli dışarıda yatanlarla karşılaşıyorum. Bunların önemlerinin alınması lazım. Öldükten sonra insanlar bunlara üzülüyor ama ölmeden önce de önlem alınabilir diye düşünüyorum" dedi BU İNSANLARA YARDIM EDİLMELİ Her gün sokakta yatan insanlarla karşılaştığını söyleyen Nihat Keskin ise “Bu insanlara yardım edilmesi gerekiyor. Lütfen anlayış gösterin. Her gün buradalar bu insanlara yardım edin" dedi. Parktan geçen başka bir vatandaş ise "Muhtemel ki dışarıda yatıyorlar. Üzülüyorum ama biraz da tercih meselesi" diye konuştu. TOPHANE ÇEŞMESİ'NİN TARİHİ Tophane Çeşmesi İstanbul'un Tophane Meydanı'nda yer alan Sultan I. Mahmut tarafından 1732 yılında yaptırılmış, bir meydan çeşmesi. İstanbul'un üçüncü büyük çeşmesi olan Tophane Çeşmesi şehirdeki en yüksek duvarlı çeşme. Tarih kitabesi şair Nafihi'ye ait.1. Mahmud Han Çeşmesi adıyla da biliniyor.

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