Tarihi Toprakkale Kalesi'de yangın

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA) - OSMANİYE'nin Toprakkale ilçesindeki tarihi Toprakkale Kalesi çevresindeki ormanlık ve makilik alanda yangın çıktı.

Kalenin eteklerinde, henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangına havadan helikopterlerle karadan ise arazöz ve itfaiye araçları ile müdahale edildi. Öğleden sonra başlayan yangını gören çevredekiler, hemen itfaiye ve orman işletme müdürlüğüne haber verdi. İhbar sonrası bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve takviye olarak Osmaniye ve Toprakkale Belediyesi itfaiye ekipleri, Dörtyol ve Erzin Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 12 arazöz ve 60 yangın söndürme işçisi sevk edildi. Kale etrafını saran alevlere Adana Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 2 yangın söndürme helikopteri ile havadan müdahale edildi. Tarihi kalenin çevresindeki ormanlık ve makilik alan ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 3 hektarlık kızılçam ve makilik alanın zarar gördüğü soğutma çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

