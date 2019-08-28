Tarihi Tunca Köprüsü tamam, sıra Meriç’te

Edirne’de, zemin yenileme ve restorasyon çalışmaları devam eden Tunca Köprüsü’nde sona gelindi. Tarihi Tunca Köprüsü’nün 5 Eylül’de trafiğe açılacağı belirtilirken, Meriç Köprüsü de zemin yenileme ve restorasyon çalışmaları nedeniyle bugün itibariyle araç trafiğine kapatıldı.

Edirne’de zemin yenilenme çalışması için trafiğe kapatılan tarihi Tunca Köprüsü’nde restorasyon çalışmaları tamamlandı.

Edirne’de Yunanistan’a açılan Pazarkule Sınır Kapısı ve 5 bin kişinin yaşadığı Karaağaç Mahallesi ile kent merkezini birbirine bağlayan tarihi Tunca Köprüsü’nde restorasyon çalışmaları Temmuz ayı içerisinde başladı. Edirneli vatandaşların uzun zamandır bozuk zemininden şikayet ettiği köprülerden ilk çalışmanın trafiğe kapatılarak başlatıldığı Tunca Köprüsü’nde ilk olarak zamanla yıpranan ve tahribata uğrayan taşlar belirlendi. Matkap yardımıyla kaldırılan taşlar buradan taşındı ve yenileme çalışmaları tamamlandı.

“Tunca Köprüsü 5 Eylül’de araç trafiğine açılıyor”

Tunca Köprüsü’nde restorasyonu gerçekleştiren firma yetkilisi İnşaat Mühendisi Ali İhsan Gündüz, “Şu anda Tunca Köprüsü’nün döşemelerinin değiştirilme işlemi yüzde 99 olarak tamamlandı. Döşemenin prizinin alınmasını bekliyoruz. Allah izin verirse bu köprüyü 5 Eylül 2019 tarihinde araç trafiğine açacağız. Bu köprünün döşemesinde çimentolu harç kullanılmadığı için ve hidrolik kireç harcı kullanıldığı için döşemenin kuruma süresi, prizin alınma süresi biraz uzun oluyor. Dolayısıyla ondan dolayı beklenildi ve hiçbir çalışma yapılmıyormuş gibi göründü. Normal zamanda planlandığı şekilde, 5 hafta köprünün döşemesinin yapılması, 3 haftada prizinin alınması süresini tamamlamış oluyoruz ve programımıza tamamen uygun oluyor” dedi.