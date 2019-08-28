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Tarihi Tunca Köprüsü tamam, sıra Meriç’te

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2019 17:33 | Son Güncelleme

Edirne’de, zemin yenileme ve restorasyon çalışmaları devam eden Tunca Köprüsü’nde sona gelindi.

Edirne’de, zemin yenileme ve restorasyon çalışmaları devam eden Tunca Köprüsü’nde sona gelindi. Tarihi Tunca Köprüsü’nün 5 Eylül’de trafiğe açılacağı belirtilirken, Meriç Köprüsü de zemin yenileme ve restorasyon çalışmaları nedeniyle bugün itibariyle araç trafiğine kapatıldı.
Edirne’de zemin yenilenme çalışması için trafiğe kapatılan tarihi Tunca Köprüsü’nde restorasyon çalışmaları tamamlandı.
Edirne’de Yunanistan’a açılan Pazarkule Sınır Kapısı ve 5 bin kişinin yaşadığı Karaağaç Mahallesi ile kent merkezini birbirine bağlayan tarihi Tunca Köprüsü’nde restorasyon çalışmaları Temmuz ayı içerisinde başladı. Edirneli vatandaşların uzun zamandır bozuk zemininden şikayet ettiği köprülerden ilk çalışmanın trafiğe kapatılarak başlatıldığı Tunca Köprüsü’nde ilk olarak zamanla yıpranan ve tahribata uğrayan taşlar belirlendi. Matkap yardımıyla kaldırılan taşlar buradan taşındı ve yenileme çalışmaları tamamlandı.

“Tunca Köprüsü 5 Eylül’de araç trafiğine açılıyor”
Tunca Köprüsü’nde restorasyonu gerçekleştiren firma yetkilisi İnşaat Mühendisi Ali İhsan Gündüz, “Şu anda Tunca Köprüsü’nün döşemelerinin değiştirilme işlemi yüzde 99 olarak tamamlandı. Döşemenin prizinin alınmasını bekliyoruz. Allah izin verirse bu köprüyü 5 Eylül 2019 tarihinde araç trafiğine açacağız. Bu köprünün döşemesinde çimentolu harç kullanılmadığı için ve hidrolik kireç harcı kullanıldığı için döşemenin kuruma süresi, prizin alınma süresi biraz uzun oluyor. Dolayısıyla ondan dolayı beklenildi ve hiçbir çalışma yapılmıyormuş gibi göründü. Normal zamanda planlandığı şekilde, 5 hafta köprünün döşemesinin yapılması, 3 haftada prizinin alınması süresini tamamlamış oluyoruz ve programımıza tamamen uygun oluyor” dedi.

Bölge esnafı tepkili
Tunca ve Meriç Köprüleri arasında bulunan yarım adada esnaflık yapan Recep Aygün ise “Şu anda çalışma yok. Aşağı yukarı 5-6 gündür bekletiliyor. Restorasyon var, çalışma yok. ‘Pazartesi açılacak, 3 gün sonra açılacak, 5 gün sonra açılacak’ deniyor. Şu an duyduğumuz duyumlara göre 5 Eylül deniliyor. Beklemedeyiz. Şimdi bu açılmadan Meriç Köprüsü kapatıldı. Tamamen iki köprü arasında adada mahsur kalmış gibi hissediyoruz kendimizi” ifadelerini kullandı.

Meriç Köprüsü araç trafiğine kapatıldı
Öte yandan, Tunca Köprüsü’nün kapatılması nedeniyle Karaağaç Mahallesi’ne ve Yunanistan’a açılan Pazarkule Sınır Kapısı’na ulaşım Bosnaköy köyünden ve Dr. Mehmet Müezzinoğlu Köprüsü’nden sağlanmaya devam ediyor. Tunca Köprüsü’nün 5 Eylül’de trafiğe açılacak olmasına rağmen Meriç Köprüsü’nde çalışmaların başlanılacağı için ulaşımın yine aynı güzergahlar üzerinden sağlanacağı bildirildi.

Tarihi Tunca Köprüsü tamam, sıra Meriç’te

Tarihi Tunca Köprüsü tamam, sıra Meriç’te

Tarihi Tunca Köprüsü tamam, sıra Meriç’te

Tarihi Tunca Köprüsü tamam, sıra Meriç’te

Tarihi Tunca Köprüsü tamam, sıra Meriç’te

Tarihi Tunca Köprüsü tamam, sıra Meriç’te

Tarihi Tunca Köprüsü tamam, sıra Meriç’te

Tarihi Tunca Köprüsü tamam, sıra Meriç’te

Tarihi Tunca Köprüsü tamam, sıra Meriç’te

Tarihi Tunca Köprüsü tamam, sıra Meriç’te

Tarihi Tunca Köprüsü tamam, sıra Meriç’te

Tarihi Tunca Köprüsü tamam, sıra Meriç’te

Tarihi Tunca Köprüsü tamam, sıra Meriç’te

Tarihi Tunca Köprüsü tamam, sıra Meriç’te

Tarihi Tunca Köprüsü tamam, sıra Meriç’te

Tarihi Tunca Köprüsü tamam, sıra Meriç’te

Tarihi Tunca Köprüsü tamam, sıra Meriç’te

Tarihi Tunca Köprüsü tamam, sıra Meriç’te

Tarihi Tunca Köprüsü tamam, sıra Meriç’te

Tarihi Tunca Köprüsü tamam, sıra Meriç’te

Tarihi Tunca Köprüsü tamam, sıra Meriç’te

Tarihi Tunca Köprüsü tamam, sıra Meriç’te

Tarihi Tunca Köprüsü tamam, sıra Meriç’te

Tarihi Tunca Köprüsü tamam, sıra Meriç’te

Tarihi Tunca Köprüsü tamam, sıra Meriç’te
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