HABER

Tarihi uçuşu gerçekleştiren uçak Ankara'da böyle karşılandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2018 16:10 | Son Güncelleme

İSTANBUL Havalimanı'ndan dün gerçekleşen ilk tarifeli sefer olan Türk Hava Yolları'nın İstanbul-Ankara seferini yapan Boeing 777 tipi uçağı Esenboğa Havalimanı'nda havacılık geleneği olan su takı ile karşılandı.

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Havalimanı'ndan dün gerçekleşen ilk tarifeli sefer olan Türk Hava Yolları'nın İstanbul-Ankara seferini yapan Boeing 777 tipi uçağı Esenboğa Havalimanı'nda havacılık geleneği olan su takı ile karşılandı. Türk Hava Yolları'nın TK-2124 sefer sayılı İstanbul-Ankara seferi uçağı öğle saatlerinde Esenboğa Havalimanı'na iniş yapmıştı. İlk uçuş nedeniyle rota değiştirilmiş, uçak Ankara'nın batısı yerine doğu tarafından iniş yaparak yolcular Ankara'yı 12 bin feetten seyretme imkanı bulmuştu. Türk Hava Yolları Basın Müşavirliği su takı ile yapılan karşılamaya ilişkin görselleri de paylaştı.

PARTNERDenizden yaratık çıktı! Panik yaratan görüntüDenizden yaratık çıktı! Panik yaratan görüntü
O hainin yakalanma görüntüleri ortaya çıktı!O hainin yakalanma görüntüleri ortaya çıktı!
TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı: 5 terörist öldürüldüTSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı: 5 terörist öldürüldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İki erkekle yatağa girmek istemedi! Kalemini kırdılar

İki erkekle yatağa girmek istemedi! Kalemini kırdılar

Mersin'de fuhuş operasyonu! Her şeyi itiraf ettiler

Mersin'de fuhuş operasyonu! Her şeyi itiraf ettiler

Turgut Aslan'ı FETÖ üyeleri böyle infaza götürdü!

Turgut Aslan'ı FETÖ üyeleri böyle infaza götürdü!

Bahçeli noktayı koydu! 'Tek başımıza katılacağız'

Bahçeli noktayı koydu! 'Tek başımıza katılacağız'

İhracat rakamları açıklandı

İhracat rakamları açıklandı

Melih Gökçek aday olacak mı? AK Parti'den son dakika açıklaması

Melih Gökçek aday olacak mı? AK Parti'den son dakika açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
O hainin yakalanma görüntüleri ortaya çıktı!

O hainin yakalanma görüntüleri ortaya çıktı!

TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı: 5 terörist öldürüldü

TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı: 5 terörist öldürüldü

Antalya'da halk otobüsünde çocuğa taciz iddiası

Antalya'da halk otobüsünde çocuğa taciz iddiası

Bursa'da şehit polisin kalbi bir gence nakledildi

Bursa'da şehit polisin kalbi bir gence nakledildi

TRT'de ilginç sözler! Teyfur Erdoğdu: Allah'ı çok görürüm!

TRT'de ilginç sözler! Teyfur Erdoğdu: Allah'ı çok görürüm!

HDP'li Meral Danış Beştaş'tan Cumhurbaşkanlığı'na 'Katar uçağı' ile ilgili 14 soru!

HDP'li Meral Danış Beştaş'tan Cumhurbaşkanlığı'na 'Katar uçağı' ile ilgili 14 soru!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.