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Tarihi Ulu Cami’de 60 yıl sonra ilk namaz kılındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2019 22:58 | Son Güncelleme

Elazığ’ın Palu ilçesinde 1852 yılında yapılan ancak yıkılmaya yüz tuttuğu için son 50-60 yıldır kullanılamayan Ulu Cami’nin restore edilmesinin ardından ilk namaz teravih ile kılındı.Eski Palu ilçesinin Çarşıbaşı Mahallesi’nde 1852 yılında yapılan Ulu Cami, 1939 yılında mahallede meydana gelen yangın sonrasında bölgenin terk edilmesiyle daha az kullanılmaya başlandı.

Tarihi Ulu Cami’de 60 yıl sonra ilk namaz kılındı

Elazığ’ın Palu ilçesinde 1852 yılında yapılan ancak yıkılmaya yüz tuttuğu için son 50-60 yıldır kullanılamayan Ulu Cami’nin restore edilmesinin ardından ilk namaz teravih ile kılındı.
Eski Palu ilçesinin Çarşıbaşı Mahallesi’nde 1852 yılında yapılan Ulu Cami, 1939 yılında mahallede meydana gelen yangın sonrasında bölgenin terk edilmesiyle daha az kullanılmaya başlandı. 1960’lı yıllarda bakımsızlıktan yıkılmaya yüz tutan camide ibadet yapılamaz hale geldi. Yıllar içerisinde tavanı çöken camide 2015 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü, Palu Belediyesi ve kaymakamlığın girişimleriyle yaklaşık 2 milyon 500 bin TL’ye başlatılan restorasyon çalışmaları bu yıl tamamlandı. Cami, Ramazan ayının ilk gününde kapılarını teravih namazıyla vatandaşlara açtı. Caminin ibadete açıldığını öğrenen vatandaşlar, camiye gelerek teravih namazı kıldı.
Caminin öncesini iyi bildiğini belirten ilçe sakinlerinden İbrahim Gülyüz (80), “Ben buraları iyi bilirim. Bu caminin bulunduğu yerde Çarşıbaşı Mahallesi’nde 1939’da yangın oldu. Ondan sonra bu cami terk edilmeye başlandı ve 1960’larda harap oldu. Önce çatısı yıkıldı. Uzun zaman böyle kaldı. Sağ olsun ilgili birimler, mülki amirlerimiz, belediye başkanlarımız büyük gayret gösterdiler, bu camiyi gene faal duruma getirdiler” dedi.
Caminin uzun süredir kapalı olduğunu aktaran Hanifi Bal ise, “50-60 yıl sonra restore edildi. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz. İnşallah bugün teravih namazımızı kılacağız “diye konuştu.
Ulu Cami’de yıllar sonra ilk namazı kıldıran İmam Hatip İbrahim Yıldırım, ”Devlet büyüklerimizden Allah razı olsun. Buranın restorasyonu yapıldı. Nasip olursa ilk namazımızı, teravih namazını bugün kılacağız. Bundan dolayı devlet büyüklerimize, sebep olanlara, yapanlara, yaptıranlardan Allah razı olsun” ifadelerini kullandı.

Tarihi Ulu Cami’de 60 yıl sonra ilk namaz kılındı

Tarihi Ulu Cami’de 60 yıl sonra ilk namaz kılındı

Tarihi Ulu Cami’de 60 yıl sonra ilk namaz kılındı

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