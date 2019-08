Tarihi Uzun Çarşı’da bayram hareketliliği

Hatay’ın Antakya ilçesinde bulunan tarihi Uzun Çarşı’da Kurban Bayramı öncesi yoğunluk yaşanıyor. Tarihi çarşıya akın eden vatandaşlar özellikle baharatlara yoğun ilgi gösteriyor.

İpek Yolu üzerinde yer alan ve bir zamanlar tüccarların konakladığı hanların bulunduğu çarşıda, bayram öncesi esnafın yüzü gülüyor. Bayramın yaklaşmasıyla birlikte alışveriş için çarşının yolunu tutan vatandaşlar, bayramlık kıyafet alışverişinin yanı sıra baharatçılara da yoğun ilgi gösteriyor.

Özellikle sumak, karabiber ve kimyona yoğun ilgi olduğunu ifade eden Uzun Çarşı esnaflarından Tevfik Kahraman, “Kurban Bayramı dolayısıyla baya yoğunluğumuz var. Karabiber, kimyon ve özellikle sumak gibi baharatlar çok gidiyor. Çok şükür bayram üzeri kalabalık iyi, alışverişlerde iyi oluyor” dedi.

Baharat esnaflarından Hakan Can ise sumak, karabiber, kimyon, pul biberin yanı sıra kekiğinde Kurban Bayramlarında tüketildiğini ifade etti. Hakan Can, “Kurban Bayramı yaklaşıyor. Baharat olarak yoğunluğumuz sumak, karabiber, kimyon, pul biber bunlar ana kalemler, bu tür baharatlardan veriyoruz. Artı yanında özellikle kekik Kurban Bayramı’nda lazım olan malzemelerden biri” dedi.

Esnaf Can, sumak, karabiber, kimyon, pul biber ve kekiği, etlere, kıymalara zerzevat yapmalarını müşterilerine tavsiye ettiklerini kaydetti.