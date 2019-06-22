HABER

Tarihi Uzun Çarşı’da korkutan yangın

YAŞAM HABERLERİ  | 22.06.2019 08:56 | Son Güncelleme

Hatay’da, Tarihi Uzun Çarşı’da yangın çıktı.

Hatay’da, Tarihi Uzun Çarşı’da yangın çıktı. Yangında, 2 işletmede maddi hasar meydana geldi.
Yangın, Antakya ilçesi Tarihi Uzun Çarşı’nın Kuyumcular Pasajı girişinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, bir baharat işletmesinin elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın daha sonra yan tarafta bulunan kuyumcu işletmesine de yayıldı. Dumanları fark eden gece bekçilerinin haber vermesiyle olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yangın sonrası baharat işletmesinde büyük çaplı maddi hasar meydana gelirken, kuyumcu işletmesinde ufak çaplı maddi hasar meydana geldi.
Kuyumcu işletmesi içerisinde bulunan ve dumanlardan etkilenen bir kuş ise ekipler tarafından kurtarıldı.
Polis ekipleri, yangınla ilgili inceleme başlattı.

PARTNERSerenay Sarıkaya'nın fotoğrafına yorum yağdı!Serenay Sarıkaya'nın fotoğrafına yorum yağdı!
İstanbul Valiliği: Büyükçekmece'deki fabrika yangınında 4 kişi hayatını kaybettiİstanbul Valiliği: Büyükçekmece'deki fabrika yangınında 4 kişi hayatını kaybetti
Başkent'te 2 gecekondu yandı: 6 kişilik Afgan aileyi komşuları kurtardıBaşkent'te 2 gecekondu yandı: 6 kişilik Afgan aileyi komşuları kurtardı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ünlü oyuncu dünyaevine girdi!

Ünlü oyuncu dünyaevine girdi!

İmamoğlu'ndan teröristbaşı Öcalan'ın mektubuna ilişkin ilk açıklama

İmamoğlu'ndan teröristbaşı Öcalan'ın mektubuna ilişkin ilk açıklama

Cumhurbaşkanlığı'ndan teröristbaşı Öcalan'ın mektubu ile ilgili açıklama

Cumhurbaşkanlığı'ndan teröristbaşı Öcalan'ın mektubu ile ilgili açıklama

Ozan Kabak'ın yeni takımını duyurdular!

Ozan Kabak'ın yeni takımını duyurdular!

Minik Leyla, bulunmadan 6-7 gün önce hayatını kaybetmiş

Minik Leyla, bulunmadan 6-7 gün önce hayatını kaybetmiş

Büyükçekmece'de fabrika yangını! 4 işçi hayatını kaybetti

Büyükçekmece'de fabrika yangını! 4 işçi hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

İnegöl'de sağanak ve dolu (2)

İnegöl'de sağanak ve dolu (2)

Antalya'da akılalmaz olay! Tarla gibi sürüldü

Antalya'da akılalmaz olay! Tarla gibi sürüldü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bursa'da intihar girişimi

Bursa'da intihar girişimi

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında İGA'dan açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Oyuncak bebekli uyuşturucu satıcısı yakalandı

Oyuncak bebekli uyuşturucu satıcısı yakalandı

Denizli'de yıldırım düştü: 15 koyun telef oldu

Denizli'de yıldırım düştü: 15 koyun telef oldu

Kayıp çocuk gölette boğulmuş halde bulundu

Her yerde aranıyordu! Kötü haber geldi

Annesini boynundan bıçaklayıp öldürdü

Annesini boynundan bıçaklayıp öldürdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.